Receptura nie jest skomplikowana, lecz wymaga pewnej dozy cierpliwości oraz uwagi. Podejrzewamy jednak, że szybko ją opanujesz, a do chleba mlecznego będziesz wracać często. Pracę zacznij od przyrządzenia tangzhong. W tym celu do niedużego garnka wlej 80 ml mleka, a następnie wsyp dwie łyżki mąki. Gotuj na małym ogniu, co jakiś czas mieszając. Masa będzie gotowa, gdy jej konsystencja stanie się podobna do budyniu. Odstaw do ostygnięcia.