Kotlety wegetariańskie, a w szczególności te na bazie kaszy gryczanej , to nie tylko smaczny, ale przede wszystkim zdrowy wybór. Dostarczają cenne składniki odżywcze, bez obciążania organizmu tłuszczami nasyconymi typowymi dla mięsa. Sprawdzą się w jadalniach osób, którym brakuje pomysłu na różnorodne i smaczne posiłki. Warto eksperymentować z dodatkami, takimi jak warzywa, suszone i świeże zioła czy sosy, aby nadać potrawie jeszcze bogatszy smak. Kotlety z kaszy sprawdzą się jako alternatywa dla klasycznych mielonych, mogą wystąpić również w roli wkładu do domowych burgerów.

sól, pieprz do smaku.

3 łyżki bułki tartej + bułka tarta do panierowania,

Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na rozgrzanej patelni. Połowę ostudzonej kaszy zmieszaj z twarogiem i zmiel w maszynce. Powinna powstać gładka masa. Dodaj do niej drugą połowę kaszy. Wymieszaj.

Do garnka wlej 6 szklanek wody. Wsyp niedużą ilość soli i zagotuj. Do wrzątku wsyp kaszę i gotuj według zaleceń producenta. Kasza powinna być sypka , a jej gotowanie zajmuje zwykle 12-15 minut.

Kasza gryczana nie bez powodu została wybrana jako baza tego posiłku. Jest produktem bogatym w składniki mineralne i witaminy. Należą do nich m.in. magnez, żelazo, cynk i witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na metabolizm i układ nerwowy. Wysoka zawartość błonnika wspiera trawienie i daje uczucie sytości, co jest szczególnie ważne podczas odchudzania. Korzystnie wpływa również na poziom cukru we krwi i cechuje się niskim indeksem glikemicznym.