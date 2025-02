Zapomniany skarb polskiej kuchni

Oscypek, bryndza, twaróg - to sery, które od lat królują na polskich stołach i cieszą się ogromną popularnością. A jednak istnieje jeszcze jeden produkt, który choć równie wyjątkowy, wciąż pozostaje w cieniu swoich słynniejszych "kuzynów". Bundz to owczy ser, który od stuleci wytwarzany jest w podhalańskich bacówkach według tradycyjnych metod. Ma delikatną, sprężystą konsystencję i wyjątkowy smak, który ewoluuje wraz z dojrzewaniem. Świeży jest łagodny, lekko słodkawy i kremowy, natomiast po kilku tygodniach nabiera bardziej wyrazistego, lekko kwaśnego aromatu.

Mimo że bundz wciąż jest mniej znany niż inne góralskie sery, stopniowo zyskuje uznanie wśród smakoszy i kucharzy, którzy doceniają jego unikalny charakter. Coraz częściej można spotkać go w restauracjach serwujących kuchnię regionalną, a także na targach i festiwalach kulinarnych.

Jak powstaje ten wyjątkowy ser?

Bundz to produkt, którego historia sięga setek lat wstecz, a jego produkcja to prawdziwa sztuka przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wytwarza się go ze świeżego, niepasteryzowanego mleka owczego, które podgrzewa się do odpowiedniej temperatury i ścina za pomocą podpuszczki. Powstały skrzep serowy jest następnie delikatnie mieszany i poddawany procesowi parzenia, który nadaje mu charakterystyczną strukturę. Po uformowaniu pozostawia się go do odsączenia, a następnie może być spożywany jako świeży ser lub dojrzewany przez kolejne tygodnie, by uzyskać intensywniejszy smak.

Co ciekawe, z bundzu powstają także inne tradycyjne góralskie sery - jeśli zostanie poddany dalszej obróbce i wędzeniu, przekształca się w oscypek, a po fermentacji zmienia się w bryndzę.

Bundz produkowany jest na Podhalu i wytwarza się go ze świeżego, niepasteryzowanego mleka owczego

Dlaczego bundz jest lepszy od mozzarelli?

Można powiedzieć, że bundz to polska odpowiedź na mozzarellę, ale o znacznie ciekawszym profilu smakowym i większej wartości odżywczej. Zawiera więcej białka niż klasyczna włoska mozzarella, co sprawia, że jest świetnym wyborem dla osób aktywnych fizycznie i dbających o zbilansowaną dietę. Dodatkowo jest bogaty w wapń, fosfor i magnez - składniki niezbędne dla zdrowych kości, mięśni i układu nerwowego. Jego wyjątkową cechą jest także wysoka zawartość naturalnej witaminy D3, której próżno szukać w większości serów, a która odgrywa kluczową rolę w procesie wchłaniania wapnia i wspieraniu odporności organizmu.

Bundz jest również lekkostrawny, dzięki czemu mogą go spożywać osoby, które mają trudności z trawieniem tłustych serów. Mleko owcze, z którego jest wytwarzany, zawiera inne proporcje kwasów tłuszczowych niż mleko krowie, co sprawia, że jego tłuszcze są łatwiej przyswajalne i mogą korzystnie wpływać na metabolizm.

Nie tylko na kanapce! Jak jeść bundz?

Bundz to produkt niezwykle uniwersalny, który można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Świetnie smakuje na świeżym chlebie z odrobiną soli i pieprzu, ale to dopiero początek jego kulinarnych możliwości. Doskonale sprawdza się w sałatkach - można go pokruszyć na liściach rukoli, dodać do niego pomidory i skropić oliwą lub miodem, uzyskując w ten sposób niebanalne połączenie smakowe.

Świetnie sprawdza się także jako zamiennik mozzarelli na pizzy, nadając jej bardziej wyrazisty, lekko orzechowy aromat. W góralskiej kuchni często stosuje się go jako nadzienie do pierogów, zwłaszcza w połączeniu z miętą i ziemniakami. Można go również wykorzystać w zapiekankach i farszach do warzyw, a nawet podawać na ciepło, lekko grillowany, z dodatkiem świeżych ziół i oliwy.

Bundz dobrze komponuje się nie tylko w wytrawnych daniach, ale także w słodkich deserach. Podany z miodem, orzechami i owocami leśnymi smakuje wręcz obłędnie, przypominając nieco połączenie ricotty z mascarpone.

Bundz - nowy hit na talerzu?

Bundz to ser, który zasługuje na znacznie większą popularność. Jest nie tylko pyszny, ale również zdrowy i wszechstronny, dzięki czemu każdy znajdzie dla niego zastosowanie w swojej kuchni. Doskonale sprawdzi się zarówno jako składnik codziennych posiłków, jak i dodatek do bardziej wyrafinowanych dań.

Jeśli jeszcze go nie próbowałeś, koniecznie poszukaj go na lokalnych targach, w bacówkach i u regionalnych producentów. Może się okazać, że ten owczy przysmak z Podhala stanie się twoim nowym kulinarnym odkryciem - i że mozzarella wcale nie jest ci już potrzebna!

