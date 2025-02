Wodna bulwa z tradycjami

Orzech wodny, czyli jadalna bulwa rośliny o nazwie ponikło słodkie (eleocharis dulcis), to przysmak, o którym prawdopodobnie niewiele osób słyszało do tej pory. W Azji uprawiana i jedzona ze smakiem od setek lat, doczekała się rzeszy fanów ze względu na łatwą dostępność i łagodny smak. Co ciekawe, rośnie na terenach podmokłych, przy stawach i jeziorkach. W tradycyjnej medycynie chińskiej wykorzystywano kasztany wodne do usuwania zalegającej flegmy, wyciszania stanów zapalnych w organizmie, a także na ból gardła. Dziś, dzięki rozwiniętej nauce i badaniom, wiemy o tej niepozornej bulwie znacznie więcej, dzięki czemu można z powodzeniem wprowadzić ją do diety w przypadku konkretnych problemów zdrowotnych jako wspomaganie leczenia, a także profilaktykę przed chorobami.

Wartości odżywcze orzecha wodnego

Orzechy wodne są niewielkich rozmiarów, kształtem przypominają mini-buraka lub rzodkiewkę o ciemnym zabarwieniu. Pod skórką kryje się jasny "orzech" o łagodnym smaku i niesamowitej chrupkości. Można zjadać wodne kasztany na surowo lub po obgotowaniu. Nadają się do wielu potraw, na dobrą sprawę śmiało można traktować je jak każde inne orzechy: posypywać nimi desery, dodawać do muesli, a także do orientalnych sosów czy jako chrupiący element do sałatek. Mają w sobie wiele wartości odżywczych.

Wartości odżywcze kasztanów wodnych:

Błonnik - wspiera mikrobiom jelitowy, przeciwdziała zaparciom i problemom z wypróżnianiem, na długo zapewnia sytość, przez co jest polecana w dietach odchudzających

Potas - wzmacnia układ sercowo-naczyniowy

Witamina C - w orzechu wodnym jest jej znacznie więcej niż w jabłkach, winogronach czy gruszkach. Jest niezbędna w budowaniu odporności

Antyoksydanty - chronią przed nowotworami

Korzyści zdrowotne ponikła słodkiego

Wprowadzeniem kasztanów wodnych do swojej diety powinni zainteresować się wszyscy ci, którzy chcą wspomóc ochronę swojego organizmu przed działaniem wolnych rodników, wspomóc serce, wątrobę a także układ nerwowy.

Działanie wodnych kasztanów:

Antyoksydacyjne - dzięki polifenolom, wykazano w badaniu opublikowanym w Molecules, spada ryzyko zachorowania na kilka rodzajów nowotworów;

Wsparcie zdrowia serca - w 100 g orzechów wodnych znajduje się aż 585 mg potasu. Dostarczanie odpowiedniej dawki potasu znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu ryzyka udaru i obniżeniem ciśnienia krwi;

Neuroprotekcja - badanie opublikowane w Science Direct sugeruje, że ekstrakt z orzecha wodnego może mieć działanie chroniące układ nerwowy i mózg;

Zdrowa wątroba - kolejne badanie, którego wyniki pojawiły się w serwisie Science Direct daje obiecujące efekty w zakresie ochrony wątroby przed uszkodzeniami.

Kasztany wodne można kupić w sklepach spożywczych najczęściej już obrane i gotowe do spożycia. Są w specjalnej zalewie najczęściej w puszce. Oprócz tego są łatwo dostępne w sklepach internetowych, a ich cena to kilkanaście zł za opakowanie. Wystarczy ok. 100 g dziennie, by zobaczyć i poczuć różnicę w samopoczuciu. Jednak dla bezpieczeństwa warto przed włączeniem ich do diety skonsultować to ze swoim lekarzem.

