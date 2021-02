Anna Starmach zdradziła przepis na chleb, który "zmienia życie"

Znana autorka książek kucharskich i jurorka programów kulinarnych MasterChef i MasterChef Junior postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym przepisem na domowy chleb. Jego charakterystyczną cechą jest brak mąki i zakwasu. "Zachowuje świeżość do siedmiu dni, ale tygodnia to on u was nie wytrzyma, na pewno wcześniej go zjecie" - zachwala swój przysmak Starmach.

Zdjęcie Ten chleb przygotujesz bez mąki i zakwasu - jest pyszny! /@ania_starmach /Instagram

Izolacja, w której tkwimy od miesięcy na skutek wprowadzonych obostrzeń sprawiła, że wielu z nas wróciło do zapomnianych aktywności, takich jak szycie czy gotowanie. Nadmiar wolnego czasu chętnie wykorzystujemy zwłaszcza na eksperymenty w kuchni, wśród których prym wiedzie własnoręczne wypiekanie chleba. Stało się ono wręcz jednym z największych kulinarnych trendów czasów pandemii. Jeśli chcemy zaserwować najbliższym aromatyczny, wypełniony zdrowymi ziarnami i nasionami bochenek, przetestujmy przepis autorstwa Anny Starmach.

Reklama

Znana autorka książek kucharskich i jurorka programów kulinarnych MasterChef i MasterChef Junior postanowiła podzielić się z fanami własną recepturą na chleb, który zachwyca bogactwem zdrowych składników oraz jest łatwy w przygotowaniu. Co ciekawe, nie zawiera w sobie ani mąki, ani zakwasu, a więc kluczowych, zdawałoby się, składników potrzebnych do upieczenia chleba. Mimo że przepis ów różni się od większości znanych nam receptur, autorka zapewnia, że decydując się na wypróbowanie go we własnej kuchni, nie będziemy żałować.

"Ten chleb zmienia życie! Serio! Zachowuje świeżość do siedmiu dni, ale tygodnia to on u was nie wytrzyma, na pewno wcześniej go zjecie" - zachwala ów przysmak w opublikowanym na Instagramie poście Starmach.



Oto składniki, których będziesz potrzebować do przyrządzenia "chleba z samych ziaren":



Składniki 1,5 szklanki płatków owsianych

3 szklanki siemienia lnianego

1 szklanka nasion słonecznika

1 szklanka mieszanych orzechów

5 łyżek błonnika witalnego z babki płesznik i babki jajowatej

2 łyżki pestek dyni

2 łyżki nasion chia

1/2 łyżki cukru kokosowego

1/2 łyżeczki soli himalajskiej

2 łyżki oleju roślinnego lub masła klarowanego

400 ml wody

"Orzechy grubo posiekaj. Wszystkie składniki umieść w misce, zalej wodą, odstaw na 30 minut. Formę "keksówkę" wyłóż papierem do pieczenia, przełóż do niej namoczone ziarna, odstaw na dwie godziny. Po tym czasie masę chlebową umieść w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni. Piecz 25 minut. Po tym czasie wyciągnij z foremki i piecz dalej około 35-40 minut. Po upieczeniu również ostudź. Chleb smakuje najlepiej następnego dnia (wtedy też najmniej się kruszy). Zachowuje świeżość nawet do tygodnia!" - instruuje Starmach.

Instagram Post

Zobacz również:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Domowa czekolada z bakaliami Polsat