Australijska Magda Gessler zdradziła sekret doskonałej jajecznicy

Jak w prosty sposób odmienić smak jajecznicy? Australijska gwiazda kulinariów, Maggie Beer, dodaje do jajecznicy jeden sekretny składnik. Nigdy też nie wyrzuca skorupek.

Zdjęcie Doskonała jajecznica /123RF/PICSEL

Beer jest kucharką, restauratorką, autorką książek kulinarnych i częstym gościem programów telewizyjnych, jak "MasterChef". Jednym słowem to australijska Magda Gessler.

Reklama

"Chcę pokazać ci małą sztuczkę przy robieniu jajecznicy. Dzięki temu jajecznica będzie pyszna, bogata w smaku i cudowna" - Maggie powiedziała na wstępie wideoinstruktażu, który opublikowała w swoich mediach społecznościowych.

By przygotować jajecznicę dla dwóch osób, Maggie rozbija cztery jajka do miski, ubija je trzepaczką, później dodaje 1/3 szklanki śmietany i sól. Teraz przychodzi pora na tajemniczy składnik. Australijka ściera pomarańczę na tarce i dodaje skórkę do jajek. Jak podkreśla, im dłużej skórka będzie z resztą składników, tym jajecznica będzie bardziej aromatyczna. Następnie Maggie miesza otrzymaną masę i wylewa na rozgrzaną patelnię, na której wcześniej rozpuściła masło.

Jak sprawdzić świeżość jajek? 1 / 4 Na początek trzeba pamiętać, by jaja kupować w sprawdzonym miejscu – musimy mieć pewność, że są dobrej jakości. Wybieraj jaja wiejskie, a nie te z fermy. Warto wiedzieć, że w beżowych skorupach dłużej utrzymują świeżość, aniżeli w białych. Kupowanie jajek nawet u sprawdzonych sprzedawców nie gwarantuje, że nie trafimy na zepsuty egzemplarz. Warto więc zawsze przed ugotowaniem czy „wbiciem” do potrawy sprawdzić ich świeżość. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

"Widzisz, jakie to soczyste? Widzisz tę jedwabistość i połysk? To dla mnie idealne jajecznica" - zachwala przed kamerą swoje danie. Jajecznicę podaje na toście z masłem i posypuje ją pieprzem.

Maggie zdradziła też, że nigdy nie wyrzuca skorupek jaj. Piecze je w piekarniku przez około kwadrans, następnie wkłada do woreczka i kruszy wałkiem na drobny pył. Jako że skorupki są doskonałym źródłem wapnia, dodaje je do różnych potraw.

Zobacz również:

Wideo Jajka w roli głównej

***

#POMAGAMINTERIA

Zróbmy małym pacjentom prezent na Dzień Dziecka

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na II piętrze, w budynku najbardziej oddalonym od wejścia, znajduje się mały oddział - Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych z sześcioma izolatkami. To tutaj trafia część dzieci chorych na nowotwory, żeby skorzystać z - czasami ostatniej - szansy powrotu do zdrowia i życia. Stowarzyszenie Koliber prowadzi zbiórkę, by z okazji Dnia Dziecka podarować małym pacjentom - nie zabawki, bo ich tam nie mogą mieć - ale m.in. nowe materace i pościel. Sprawdź szczegóły >>>

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ >>>