Co zrobić z leśnych grzybów?

Jednym z powodów, dla których doceniamy jesień po stokroć jest możliwość wyjścia do lasu, nazbierania świeżych grzybów i przyrządzenia z nich aromatycznej potrawy, której zapach unosi się w całym domu i wprawia w iście jesienny nastrój. Miłośników grzybobrań poza wypełnionymi koszami, równie mocno cieszy uczta ze świeżo zebranych leśnych darów - szczególnie borowików. Nadmiar grzybów najlepiej zamrozić lub wysuszyć, a z tych świeżych jeszcze tego samego dnia warto przygotować pyszny i sycący obiad. Grzyby leśne, podobnie jak te hodowlane, idealnie nadawać będą się jako dodatek do:

Dań mięsnych i rybnych

Dań z makaronów, ryżu, kasz

Gołąbków

Placków ziemniaczanych

Zapiekanek

Jajecznicy

Sosów

Zup

Niektóre grzyby można również zapanierować i usmażyć na głębokim tłuszczu. Do tych, które w panierce smakują najlepiej należą m.in. borowiki szlachetne, pieczarki, boczniaki i czubajki kanie.

Świeże, leśne grzyby na sos nadają się idealnie

Jak zrobić aksamitny sos z borowików?

Jedną z genialnych opcji, jeśli chodzi o grzybowy dodatek obiadowy będzie sos - najlepiej z borowików. Można polać nim placki ziemniaczane, kasze czy polędwiczki. Jeśli szukasz sposobu na idealnie kremowy, aksamitny sos grzybowy - spieszymy z pomocą. Ważne, aby pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że będzie on aksamitny, bez grudek, ani za rzadki, ani za gęsty - po prostu idealny. Jak zatem zrobić sos z borowików? Wykonanie jest bardzo proste.

Składniki 400 g świeżych borowików

1 średnia cebula

3 łyżki masła klarowanego

2 małe ząbki czosnku

Szklanka śmietany 18 proc.

Szklanka bulionu warzywnego (może być też woda)

Sól, pieprz do smaku

Natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Grzyby najpierw dokładnie oczyść i opłucz, wytrzyj ręcznikiem papierowym i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na maśle, na niewielkiej mocy palnika około 2-3 minut. Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i pokrojone grzyby, smaż razem 4-5 minut. Dodaj bulion warzywny i duś razem około 8 minut. Na koniec dodaj zahartowaną śmietanę (rozmieszaj trzepaczką z gorącym wywarem), dopraw pieprzem i solą, posyp pokrojoną drobno natką i wymieszaj.

Sos podawaj jak dodatek do potraw.

