Banalny patent na aksamitny sos borowikowy. Pachnie obłędnie

InteriaKobieta Redakcja

Szukasz pomysłu na obiad ze świeżych grzybów? Najprościej będzie z nich zrobić wyborny sos do mięsa lub placków ziemniaczanych. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, aby wyszedł doskonały w smaku i kremowy w konsystencji. Domownicy będą zachwyceni.

Sos grzybowy możesz podawać z makaronem, ryżem, kaszą czy plackami ziemniaczanymi
Sos grzybowy możesz podawać z makaronem, ryżem, kaszą czy plackami ziemniaczanymi Arkadiusz Fajer #arfo123RF/PICSEL

Co zrobić z leśnych grzybów?

Jednym z powodów, dla których doceniamy jesień po stokroć jest możliwość wyjścia do lasu, nazbierania świeżych grzybów i przyrządzenia z nich aromatycznej potrawy, której zapach unosi się w całym domu i wprawia w iście jesienny nastrój. Miłośników grzybobrań poza wypełnionymi koszami, równie mocno cieszy uczta ze świeżo zebranych leśnych darów - szczególnie borowików. Nadmiar grzybów najlepiej zamrozić lub wysuszyć, a z tych świeżych jeszcze tego samego dnia warto przygotować pyszny i sycący obiad. Grzyby leśne, podobnie jak te hodowlane, idealnie nadawać będą się jako dodatek do:

  • Dań mięsnych i rybnych
  • Dań z makaronów, ryżu, kasz
  • Gołąbków
  • Placków ziemniaczanych
  • Zapiekanek
  • Jajecznicy
  • Sosów
  • Zup

Niektóre grzyby można również zapanierować i usmażyć na głębokim tłuszczu. Do tych, które w panierce smakują najlepiej należą m.in. borowiki szlachetne, pieczarki, boczniaki i czubajki kanie.

Pokrojone, podsmażone prawdziwki podane na jasnozielonym talerzu, ozdobione świeżym koperkiem, ustawione na jasnej serwetce, w tle widoczny cały grzyb borowika.
Świeże, leśne grzyby na sos nadają się idealnie123RF/PICSEL

Jak zrobić aksamitny sos z borowików?

Jedną z genialnych opcji, jeśli chodzi o grzybowy dodatek obiadowy będzie sos - najlepiej z borowików. Można polać nim placki ziemniaczane, kasze czy polędwiczki. Jeśli szukasz sposobu na idealnie kremowy, aksamitny sos grzybowy - spieszymy z pomocą. Ważne, aby pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że będzie on aksamitny, bez grudek, ani za rzadki, ani za gęsty - po prostu idealny. Jak zatem zrobić sos z borowików? Wykonanie jest bardzo proste.

Składniki

  • 400 g świeżych borowików
  • 1 średnia cebula
  • 3 łyżki masła klarowanego
  • 2 małe ząbki czosnku
  • Szklanka śmietany 18 proc.
  • Szklanka bulionu warzywnego (może być też woda)
  • Sól, pieprz do smaku
  • Natka pietruszki

Sposób przygotowania:

  1. Grzyby najpierw dokładnie oczyść i opłucz, wytrzyj ręcznikiem papierowym i pokrój na mniejsze kawałki.
  2. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na maśle, na niewielkiej mocy palnika około 2-3 minut.
  3. Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i pokrojone grzyby, smaż razem 4-5 minut.
  4. Dodaj bulion warzywny i duś razem około 8 minut.
  5. Na koniec dodaj zahartowaną śmietanę (rozmieszaj trzepaczką z gorącym wywarem), dopraw pieprzem i solą, posyp pokrojoną drobno natką i wymieszaj.

Sos podawaj jak dodatek do potraw.

"Ewa gotuje": Domowe maggiPolsat
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze