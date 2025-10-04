Banalny patent na aksamitny sos borowikowy. Pachnie obłędnie
Szukasz pomysłu na obiad ze świeżych grzybów? Najprościej będzie z nich zrobić wyborny sos do mięsa lub placków ziemniaczanych. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, aby wyszedł doskonały w smaku i kremowy w konsystencji. Domownicy będą zachwyceni.
Co zrobić z leśnych grzybów?
Jednym z powodów, dla których doceniamy jesień po stokroć jest możliwość wyjścia do lasu, nazbierania świeżych grzybów i przyrządzenia z nich aromatycznej potrawy, której zapach unosi się w całym domu i wprawia w iście jesienny nastrój. Miłośników grzybobrań poza wypełnionymi koszami, równie mocno cieszy uczta ze świeżo zebranych leśnych darów - szczególnie borowików. Nadmiar grzybów najlepiej zamrozić lub wysuszyć, a z tych świeżych jeszcze tego samego dnia warto przygotować pyszny i sycący obiad. Grzyby leśne, podobnie jak te hodowlane, idealnie nadawać będą się jako dodatek do:
- Dań mięsnych i rybnych
- Dań z makaronów, ryżu, kasz
- Gołąbków
- Placków ziemniaczanych
- Zapiekanek
- Jajecznicy
- Sosów
- Zup
Niektóre grzyby można również zapanierować i usmażyć na głębokim tłuszczu. Do tych, które w panierce smakują najlepiej należą m.in. borowiki szlachetne, pieczarki, boczniaki i czubajki kanie.
Jak zrobić aksamitny sos z borowików?
Jedną z genialnych opcji, jeśli chodzi o grzybowy dodatek obiadowy będzie sos - najlepiej z borowików. Można polać nim placki ziemniaczane, kasze czy polędwiczki. Jeśli szukasz sposobu na idealnie kremowy, aksamitny sos grzybowy - spieszymy z pomocą. Ważne, aby pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że będzie on aksamitny, bez grudek, ani za rzadki, ani za gęsty - po prostu idealny. Jak zatem zrobić sos z borowików? Wykonanie jest bardzo proste.
Składniki
- 400 g świeżych borowików
- 1 średnia cebula
- 3 łyżki masła klarowanego
- 2 małe ząbki czosnku
- Szklanka śmietany 18 proc.
- Szklanka bulionu warzywnego (może być też woda)
- Sól, pieprz do smaku
- Natka pietruszki
Sposób przygotowania:
- Grzyby najpierw dokładnie oczyść i opłucz, wytrzyj ręcznikiem papierowym i pokrój na mniejsze kawałki.
- Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na maśle, na niewielkiej mocy palnika około 2-3 minut.
- Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę i pokrojone grzyby, smaż razem 4-5 minut.
- Dodaj bulion warzywny i duś razem około 8 minut.
- Na koniec dodaj zahartowaną śmietanę (rozmieszaj trzepaczką z gorącym wywarem), dopraw pieprzem i solą, posyp pokrojoną drobno natką i wymieszaj.
Sos podawaj jak dodatek do potraw.