Tego pod żadnym pozorem nie myj w zmywarce. Skutki bywają opłakane
Każdy posiadacz zmywarki wie, jak ten wynalazek potrafi ułatwić życie. Myje i dezynfekuje talerze, sztućce i inne naczynia, pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze. Czy wiesz, że istnieje lista zakazanych rzeczy, których do nie powinno się tam wkładać? Sprawdź, które elementy nie nadają się do mycia w zmywarce. Być może popełniasz ten kardynalny błąd.
W skrócie
- Zmywarka znacząco ułatwia codzienne obowiązki, ale wymaga właściwej pielęgnacji i regularnego czyszczenia, by nie sprawiała problemów.
- Niektóre naczynia i akcesoria, jak drewno, aluminium, kryształ czy niektóre plastiki mogą ulec uszkodzeniu podczas mycia w zmywarce.
- Niewłaściwe użytkowanie zmywarki grozi awarią urządzenia oraz pogorszeniem stanu naczyń, a nawet problemami zdrowotnymi.
Jak dbać o zmywarkę?
Zmywarka to jeden z domowych sprzętów, bez którego wielu nie wyobraża sobie życia. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak aby działała prawidłowo, nie zapychała się i nie stanowiła źródła nieprzyjemnych zapachów, należy wiedzieć jak o nią dbać. Konieczne jest nie tylko pozbywanie się resztek jedzenia z talerzy, uzupełnianie soli, ale również regularne jej czyszczenie. Dzięki temu urządzenie będzie zawsze doskonale domywało wszystkie naczynia i posłuży na wiele, wiele lat.
Czego nie powinno się myć w zmywarce?
Często w pośpiechu do zmywarki wkładamy wszystkie przedmioty, które służyły do przygotowania posiłku - noże, deski do krojenia, filiżanki, patelnie i garnki. Chociaż większość produkowanych dziś naczyń można myć w zmywarce, niektóre niestety się do tego nie nadają. Sprawdź, które konkretnie - w przeciwnym razie możesz nie tylko zniszczyć zastawę stołową, ale również spowodować awarię urządzenia, a nawet narazić siebie oraz domowników na problemy zdrowotne.
Do rzeczy, których kategorycznie nie powinno się myć w zmywarce należą:
- Naczynia drewniane - zarówno te w całości wykonane z drewna jak również z drewnianymi elementami. Chłoną one wodę i pęcznieją pod wpływem detergentów, co skutkuje deformacją i pękaniem tego tworzywa. Ponadto drewno pod wpływem wysokiej temperatury w zmywarce może sprawić, że urządzenie przestanie działać. Odpryski drewna mogą bowiem zapytać filtr i powodować awarie.
- Naczynia aluminiowe - garnki, patelnie i inne akcesoria z tego tworzywa nie nadają się do zmywarki, ponieważ pod wpływem gorącej wody oraz detergentów matowieją i pokrywają się plamami.
- Kryształowe naczynia - np. kieliszki i miseczki. Kryształ to niezwykle delikatne tworzywo, które w zmywarce narażone jest na mikrouszkodzenia. Mogą zmatowieć, stracić blask, a z czasem nawet popękać.
- Niektóre plastikowe naczynia - te, które nie są odporne na wysoką temperaturę. Jeśli nie masz pewności, czy naczynie nadaje się do mycia w zmywarce, upewnij się czytając oznaczenia. Pod wpływem gorącej wody plastik może się nie tylko zniekształcić, ale również wydzielać toksyczne dla zdrowia substancje.
- Naczynia żeliwne - są one pokryte delikatną warstwą ochronną, która może ulec zniszczeniu w kontakcie z chemią z kapsułek do zmywarek. W efekcie patelnie czy garnki mogą zacząć rdzewieć.
- Ceramika ręcznie dekorowana - naczynia ceramiczne, np. filiżanki, posiadają ręcznie malowane dekoracje, które nie są odporne na gorącą wodę i silne detergenty. Może się okazać, że farby, które je zdobią, w zmywarce zupełnie się wypłuczą.