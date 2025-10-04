Naczynia drewniane - zarówno te w całości wykonane z drewna jak również z drewnianymi elementami. Chłoną one wodę i pęcznieją pod wpływem detergentów, co skutkuje deformacją i pękaniem tego tworzywa. Ponadto drewno pod wpływem wysokiej temperatury w zmywarce może sprawić, że urządzenie przestanie działać. Odpryski drewna mogą bowiem zapytać filtr i powodować awarie.

Naczynia aluminiowe - garnki, patelnie i inne akcesoria z tego tworzywa nie nadają się do zmywarki, ponieważ pod wpływem gorącej wody oraz detergentów matowieją i pokrywają się plamami.

Kryształowe naczynia - np. kieliszki i miseczki. Kryształ to niezwykle delikatne tworzywo, które w zmywarce narażone jest na mikrouszkodzenia. Mogą zmatowieć, stracić blask, a z czasem nawet popękać.

Niektóre plastikowe naczynia - te, które nie są odporne na wysoką temperaturę. Jeśli nie masz pewności, czy naczynie nadaje się do mycia w zmywarce, upewnij się czytając oznaczenia. Pod wpływem gorącej wody plastik może się nie tylko zniekształcić, ale również wydzielać toksyczne dla zdrowia substancje.

Naczynia żeliwne - są one pokryte delikatną warstwą ochronną, która może ulec zniszczeniu w kontakcie z chemią z kapsułek do zmywarek. W efekcie patelnie czy garnki mogą zacząć rdzewieć.