Czy kompatybilność imion może sprawić, że związek będzie udany? Okazuje się, że niektóre duety mają szansę na trwalszą i zgodną relację. Jakie warunki powinno spełniać imię wybranka, aby pasowało do twojego? Sprawdź, na jakich mężczyzn zwrócić uwagę.

Imiona, które tworzą idealny duet. Dowiedz się, na jakich mężczyzn zwrócić uwagę
Spis treści:

  1. Które imiona mają szansę stworzyć gorący związek? Kluczem są gwiazdy
  2. Przepis na udany związek? Imiona o podobnych wibracjach
  3. Relacja idealna? Sprawdź symbolikę waszych imion

Które imiona mają szansę stworzyć gorący związek? Kluczem są gwiazdy

Szanse na długi i… gorący związek mają osoby o imionach nawiązujących do energii planet. Którym duetom gwiazdy będą sprzyjać? Damskie imiona zaczynające się na W, które kojarzą się z romantyczną i zmysłową Wenus, stworzą idealny mix z imionami męskimi rozpoczynającymi na M - nawiązującymi do pełnego pasji i ognia Marsa. Na namiętny i pełen uniesień romans mogą więc liczyć na przykład Wiktoria i Michał, Weronika i Marek czy Wanda i Maurycy.

Przepis na udany związek? Imiona o podobnych wibracjach

Czy wiesz, że imiona mają swoje numerologiczne wibracje? Dobranie się w tym zakresie to niemal gwarancja szczęśliwej relacji! Jak policzyć swoją wibrację imienia?

Do każdej litery przypisana jest liczba (od 1 do 9) zgodnie z zasadą: (A=1, B=2 … J=1, K=2 itd.)

Należy zsumować litery imienia, aż otrzyma się cyfrę od 1 do 9 - będzie to właśnie wibracja imienia.

Które cyfry najlepiej ze sobą wibrują?

  • 1, czyli lider/inicjator doskonale dogada się z cyframi 3,5,9
  • 2, czyli partner/dyplomata tworzy udane relacje z cyframi 6,8,9
  • 3, czyli radosny towarzysz życia wchodzi w piękne związki z cyframi 1,5,7,9
  • 4, czyli osoba ceniąca stabilność dobrze dogaduje się z cyframi 2,6,8
  • 5, czyli miłośnik wolności i przygód tworzy zgodne relacje z cyframi 1,3,7,9
  • 6, czyli osoba, dla której liczą się wartości rodzinne i harmonia idealnie współgra w relacjach z cyframi 2,3,4,9
  • 7, czyli osoba o rozwiniętej duchowości dobrze dopasowuje się do cyfr 3,5,9
  • 8, czyli osoba silna, dążąca do osiągnięcia sukcesu materialnego stworzy udaną relację z cyframi 2,4,6
  • 9, czyli idealista to doskonały towarzysz życiowy dla cyfr 1,2,3,5,6,7.
Z kim tworzysz duet idealny, a z kim wieczny konflikt? Sprawdź numerologiczne połączenia
Szczęśliwy związek może zależeć od imienia partnera. Sprawdź, kto pasuje do ciebie123RF/PICSEL

Relacja idealna? Sprawdź symbolikę waszych imion

Czy wiesz, co symbolizuje twoje imię? W ich znaczeniu kryje się głęboko zakorzeniona treść. Gdy ją poznasz i zrozumiesz, z pewnością znajdziesz idealnego partnera. Które pary imion łączy podobna symbolika?

  • Katarzyna i Piotr - jedno i drugie imię kojarzone jest z mądrością, stabilnością i rozsądkiem. Razem stworzą trwały związek oparty na zaufaniu.
  • Julia i Marek - ona jest synonimem romantyzmu i marzeń, on kojarzy się z praktycznym podejściem do życia. Idealnie się uzupełnią, tworząc harmonijną, bezkonfliktową relację.
  • Karolina i Krzysztof - Karolina to żywioł, energia i ogień, zaś Krzysztof: opanowanie, opiekuńczość i wsparcie. Razem stworzą duet mogący przenosić góry.
  • Magdalena i Tomasz - ona symbolizuje altruizm i jest uduchowiona, on jest siłą i przejmuje inicjatywę. Razem tworzą bezkompromisowy związek, który podąża własną drogą.
  • Monika i Łukasz - ona symbolizuje wolność, jest odważna i ciekawa świata. On - to filozof, którzy szuka głębokiego sensu życia. Razem stanowią połączenie dusz, które może przetrwać dziesięciolecia.

Czy rzeczywiście niektóre pary mają szansę na głębszą, zdrowszą i trwalszą relację tylko dlatego, że ich imiona do siebie pasują? Może tak być, ale najwięcej zależy od tego, ile pracy partnerzy włożą w stworzenie związku spokojnego, opartego na zaufaniu, miłości i lojalności. Astrologia może być wskazówką, ale to szczera, głęboka rozmowa powie ci powie ci o potencjalnym partnerze więcej niż gwiazdy.

