Zagadka matematyczna, która sprawdzi, czy naprawdę masz błyskotliwy umysł
Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na sprawdzenie swoich umiejętności logicznego myślenia. Nasza zagadka wygląda niewinnie - cóż może być trudnego w zadaniu z jabłkami i dyniami? Możesz się jednak zaskoczyć. Podejmiesz się wyzwania? Powodzenia!
Matematyczna łamigłówka. Rozwiążesz zagadkę?
Testy na inteligencję mogą wyglądać różnie, niektóre z nich polegają na dopasowaniu obrazków, a inne na wykazaniu się logicznym myśleniem. Oto łamigłówka matematyczna, która pozwoli ci pobudzić umysł lepiej niż poranna kawa. Spójrz na powyższe polecenie znajdujące się na obrazku i spróbuj je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. To doskonała okazja, by sprawdzić swoją spostrzegawczość, refleks oraz zdolność szybkiego kojarzenia faktów. Pamiętaj, że w takich zadaniach liczy się nie tylko poprawny wynik, ale także sposób myślenia, który prowadzi do rozwiązania. Jeśli uda ci się odpowiedzieć błyskawicznie, możesz śmiało uznać, że twoje szare komórki pracują na najwyższych obrotach.
Poprawne rozwiązanie zadania
Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Przedstawiamy krok po kroku rozwiązanie testu kajzerki, zacznijmy od podstawowych danych:
- J - jabłko
- D - dynia
Pierwsze równanie:
- J + J = 10
- 2J = 10 /:2
- J = 5
Drugie równanie:
- J x D = 35
- 5 x D = 35
- 5D = 35 /:5
- D = 7
Ostatnie zadanie:
- D + J x J = ?
- 7 + 5 x 5 = ?
- 7 + 25 = 32
Poprawna odpowiedź to: 32.
Podobała ci się ta łamigłówka? Sprawdź pozostałe zagadki w naszym serwisie: