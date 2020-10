Bezmięsne kotlety piątkowe

Łatwe i szybkie w przygotowaniu, doskonałe komponują się z surówkami i będą dobrym wyborem na bezmięsny obiad. Dodatek białego sera sprawia, że kotleciki z zielonego groszku stają się bardziej sycące.

Zdjęcie Delikatne i pyszne /123RF/PICSEL

Składniki 2 puszki zielonego groszku

1/2 pęczka natki pietruszki (lub natka suszona)

1 mała cebulka

1 ugotowany ziemniak

100 g twarogu

2 łyżki mąki pszennej

bułka tarta

tłuszcz do smażenia

papryka słodka lub ostra (przyprawa)

sól, pieprz

Cebulkę obieramy, myjemy i kroimy jak najdrobniej. Podsmażamy ją do zeszklenia na oleju, pilnując, by się nie przypaliła.



Groszek osączamy z zalewy, rozgniatamy w miseczce widelcem, rozgniatamy też ziemniaka. Dodajemy do warzyw podsmażoną cebulkę, poszatkowaną natkę, dwie łyżki mąki, twaróg, całość doprawiamy i bardzo starannie mieszamy, by powstała możliwie jednolita masa.



Z masy formujemy niewielkie kotleciki, obtaczamy je w bułce tartej i smażymy z obu stron na złoty kolor.