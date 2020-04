Biały barszcz na boczku

Tradycyjna zupa wielkanocna, bez której nie ma świąt. Dodatek boczku sprawi, że będzie wyjątkowo aromatyczna i smaczna.

Czas przyrządzenia: ok. 70 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 25 dag boczku

30 dag białej kiełbasy

chrzan

1 marchewka

1/4 selera

1 cebula

1/2 l zakwasu na barszcz

sól

1/2 szkl. śmietany

3 jajka

czosnek

łyżka majeranku

pieprz

koper

Sposób przygotowania:

1. Boczek włóż do garnka razem z białą kiełbasą. Wlej 1,5 l wody. Marchew oraz kawałek selera oczyść, pozostaw w całości. Obraną cebulę przekrój na ćwiartki. Warzywa włóż do garnka z wędliną. Gotuj na małym ogniu ok. 40 min.



2. Warzywa i wędlinę wyjmij z wywaru (boczek wykorzystaj do innego dania). Energicznie mieszając, stopniowo wlewaj zakwas. Zagotuj całość, połącz ze śmietaną. Dopraw roztartym czosnkiem (1-2 ząbki), 1-2 łyżkami chrzanu, majerankiem, solą i mielonym pieprzem.



3. Jajka wrzuć na osolony wrzątek, ugotuj na twardo. Obierz, pokrój na połówki. Podawaj do zupy razem z białą kiełbasą. Ozdób koperkiem.