Bób według przepisu siostry Anastazji. Sekretny składnik podkręca jego smak

Kuchnia

Latem bób króluje na stołach wielu Polaków. Zazwyczaj jest on spożywany od razu po ugotowaniu, ale wielu dodaje do niego również masło, koperek lub czosnek. Siostra Anastazja przygotowuje go jednak zupełnie inaczej. W błyskawicznym tempie można przygotować na jego bazie danie rozpływające się w ustach. Oto przepis.

Zdjęcie Siostra Anastazja przygotowuje bób w kremowym sosie, co sprawia, że nabiera niezapomnianego smaku / 123RF/PICSEL