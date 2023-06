Mówi się o nim, że to deser przeciwieństw. Jednak wbrew pozorom wszystkie dodatki do siebie idealnie pasują, a przygotowanie go jest banalnie proste. Deser na pewno pokochają miłośnicy kawy, bo właśnie na niej opiera się połowa deseru. Jego nazwa wzięła się od włoskiego wyrazu affogare, który oznacza zatopić. W przypadku Caffe Affogato chodzi o lody zatopione w kawie, a konkretnie w espresso.

Caffe Affogato podbija media społecznościowe, a na TikToku możemy znaleźć setki filmików związanych z tym pysznym włoskim przysmakiem.

TikTok

Jak przygotować Caffe Affogato? Przepis jest banalny

Podobnie jak w przypadku większości przepisów, tak i przy Caffe Affogato można spotkać wiele wersji tego deseru. Jednak podstawą są zawsze kawa oraz lody.

Najlepszym wyborem będą domowe lody śmietankowe lub waniliowe, ale jeśli chcemy zaoszczędzić czas lub po prostu nie chce się nam przygotowywać lodów, te sklepowe z dobrym składem również będą dobrym rozwiązaniem.

Podobnie jest w przypadku kawy. Najbardziej aromatyczna będzie ta zaparzona w kawiarce bądź ekspresie ciśnieniowym, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, to przygotujmy mocniejszą kawę z dobrych jakościowo ziaren.

Zdjęcie Podstawą Caffe Affogato są kawa oraz lody. / 123RF/PICSEL

Aby przyrządzić deser we własnej kuchni potrzebne będą:

gałka lodów waniliowych lub śmietankowych,

espresso.

Do schłodzonej szklanki lub pucharka wkładamy lody, a następnie polewamy świeżo zaparzoną kawą. Deser zjadamy natychmiast po połączeniu się składników, które z upływem czasu zamieniają się w przepyszny kawowy koktajl.

Niektórzy do gorącego espresso dodają kostki lodu, aby je schłodzić i dopiero schłodzone mieszają z właściwymi lodami.

W innej wersji Affogato przyrządza się na bazie cold brew coffee zamiast espresso.

Zdjęcie Affogato można przygotować także na bazie cold brew coffee zamiast espresso. / 123RF/PICSEL

Dodatki do Caffe Affogato

I tu możemy dać się ponieść wyobraźni. Bita śmietana, karmel, kakao, wiórki czekoladowe... lista dodatków może nie mieć końca, wszystko zależy od naszych upodobań i smaków, wszak to nam jedzenie ma sprawić przyjemność.

Wielu baristów Caffe Affogato przed podaniem posypuje dodatkowo kakao, niektórzy dodają także bitą śmietanę.

Można również po nałożeniu lodów do pucharów polać je karmelem, a dopiero później gorącą kawą.

Jednak i wersji podstawowej deser jest wyśmienitym pomysłem na upalne wakacyjne dni.