To danie za nic ma sobie granice państw. Przecierane kluseczki są równie popularne u nas, na południu Polski, co po słowackiej stronie. Kuszą prostotą przygotowania oraz wyjątkowym aromatem i smakiem.

Zdjęcie Bryndzowe haluszki /123RF/PICSEL

Najlepsze są haluszki zrobione z ziemniaków o dużej zawartości skrobi. W sklepie oznaczone są one literą C. Do tej kategorii należą takie odmiany, jak Bryza, Ibis, Tajfun, Gracja, Gustaw. Dodaje się do nich pszenną mąkę - najlepiej typ 550 i 500. Przygotowanie dania ułatwi sitko do przecieranych klusek, które kładzie się na garnku. Jeśli nie masz go, możesz użyć płaskiej tarki z dużymi otworami.

Składniki - kluseczki: 4 spore ziemniaki (ok. 50 dag)

2/3 szklanki mąki pszennej

sól Składniki - dodatki: 125 g bryndzy

125 g wędzonego boczku

Sposób przygotowania:

1. Obierz cztery spore ziemniaki (razem ok. 50 dag). Umyj je i zetrzyj na tarce o drobnych otworach (jak na placki ziemniaczane). Masę posól i wsyp 2/3 szkl. mąki pszennej. Wymieszaj na jednolitą masę.



2. Zagotuj posoloną wodę. Na garnku połóż sitko do klusek przecieranych (ewentualnie tarkę). Nakładaj porcje masy i przecieraj je łyżką wprost do wrzątku. Gotuj 4-5 minut. Wyjmuj łyżką cedzakową.



3. Z boczku odetnij skórę i pokrój go na małe kawałki, a następnie podsmaż na patelni.

4. Do ugotowanych i odcedzonych kluseczek dodaj bryndzę. Mieszaj aż się rozpuści. Na koniec dodaj boczek.