Który melon najlepszy? Różne odmiany

Na świecie znajdziemy wiele odmian melonów - od dobrze znanego arbuza (który technicznie też zalicza się do rodziny melonowatych), po mniej znane, ale niezwykle wartościowe owoce, jak:

Melon miodowy (Honeydew) - delikatny, lekko zielony miąższ, łagodny smak. Dobre źródło witaminy C i potasu.

Melon Galia - słodki, bardzo aromatyczny, o siateczkowej skórce. Idealny do sałatek.

Cantaloupe - pomarańczowy miąższ, bogaty w beta-karoten. Najlepszy jako deserowy owoc z wartościami odżywczymi.

Melon Piel de Sapo (Santa Claus) - mniej znany, ale bardzo soczysty i trwały.

Gorzki melon - niezbyt smaczny, ale doskonale oddziałujący na jelita.

Miąższ melona jest słodki i soczysty

Ogólny wpływ melonów na mikroflorę jelitową - właściwości melonów

Nie tylko sam miąższ jest dobry dla organizmu i nadaje się do spożycia. Jak wynika z badania Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, do tego celu świetnie nadają się również skórki melonów i arbuzów. Choć zwykle lądują w koszu, okazuje się, że po odpowiednim przetworzeniu (np. wysuszeniu i zmieleniu), mogą działać jak prebiotyk - czyli pożywka dla dobrych bakterii jelitowych. Co więcej:

stymulują wzrost bakterii probiotycznych (np. Lactobacillus rhamnosus),

prowadzą do zwiększonej produkcji krótkocząsteczkowych kwasów tłuszczowych: octowego, propionowego i masłowego, które odżywiają komórki jelita grubego, poprawiają jego barierę ochronną i działają przeciwzapalnie.

Czyli - nawet skórka melona może wspierać zdrowie jelit, dlatego warto przetworzyć ją i wykorzystać w swojej diecie w myśl idei "zero waste".

Który melon wybrać? Porównanie gatunków

Melony deserowe - Honeydew, Galia i Cantaloupe To klasyczne, słodkie odmiany melonów, które świetnie sprawdzają się jako zdrowa przekąska. Zawierają sporo witaminy C, pomagają w nawodnieniu i mają delikatny wpływ na układ trawienny. Są uznawane za produkty niskie w FODMAP, więc zwykle dobrze tolerowane przez osoby z zespołem jelita drażliwego.

Arbuz to ulubieniec lata, ale dość problematyczny dla wrażliwych jelit. Zawiera spore ilości FODMAP-ów, w tym nadmiar fruktozy i mannitol, co czyni go potencjalnie problematycznym przy IBS.

Gorzki melon (Momordica charantia) - badania opublikowane w International Journal of Medical Sciences pokazują, że gorzki melon zawiera związki aktywne biologicznie o silnym działaniu. Są to triterpenoidy, które wpływają na gospodarkę glukozową, polifenole i flawonoidy, które działają przeciwutleniająco i przeciwzapalnie oraz węglowodany i białka fermentowane przez mikroflorę jelitową.

Gorzki melon pomaga komórkom jelit lepiej wchłaniać glukozę - zarówno wzmacniając działanie insuliny, jak i częściowo ją zastępując, gdy ta działa słabo. Dodatkowo aktywuje enzym AMPK, który zwiększa zużycie cukru w komórkach, nawet bez udziału insuliny. Pobudza też wydzielanie hormonu GLP-1, który wspiera produkcję insuliny, obniża poziom cukru i zmniejsza apetyt.

Jak włączyć melony do diety?

Cantaloupe + feta + mięta - lekka sałatka, niski FODMAP.

Gorzki melon smażony z czosnkiem i chili - klasyczne danie azjatyckie.

Smoothie z melonem i imbirem - orzeźwiające i wspierające trawienie.

Proszek ze skórek melonów - dodatek do koktajli lub wypieków jako źródło błonnika.

Jeśli chcesz cieszyć się owocem bez nieprzyjemnych skutków jelitowych - postaw na cantaloupe, galia czy honeydew. Unikaj arbuza przy IBS. A jeśli zależy Ci na efektach prozdrowotnych sięgających dalej niż smak - gorzki melon jest naturalnym kandydatem do roli superfoodu: działa przeciwcukrzycowo, poprawia metabolizm i wspiera jelita.

Nawet skórki melonów nie są bez znaczenia - mogą pracować na korzyść twojej mikroflory. Lato to doskonały czas na eksperymenty z melonami. Włącz je do swojej diety, zwłaszcza że jest na to wiele ciekawych i inspirujących sposobów.

