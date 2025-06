Młode ziemniaki to smak lata , którego nie da się pomylić z niczym innym. Delikatna skórka, rozpływające się masełko na wierzchu i ten charakterystyczny zapach świeżego koperku… Bajka!

No właśnie, ale pod warunkiem, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bo młode ziemniaki potrafią być kapryśne. Wystarczy chwila za długo w garnku i mamy wodniste, rozlatujące się kulki, które nie nadają się już nawet na purée. Dlaczego tak się dzieje i jak tego uniknąć?

Do garnka najlepiej wrzucić ziemniaki podobnej wielkości. Małe (wielkości orzecha włoskiego) gotują się ekspresowo - nawet 10 minut na małym ogniu wystarczy. Średnie (rozmiar mandarynki) potrzebują około 15 minut. Większe egzemplarze mogą potrzebować 20, a nawet 25 minut, ale tu już warto pilnować co minutę, by nie przegapić idealnego momentu.