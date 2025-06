Naukowcy z Behavior & Brain Lab w IULM zastosowali metody neurobiologiczne i śledzenia mózgu podobne do tych stosowanych w wykrywaczach kłamstw (analiza mimiki twarzy, aktywacji obszarów mózgu związanych z emocjami, zmienności tętna i mikropotliwości) na próbie 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku od 25 do 55 lat. Badanie było w stanie zidentyfikować rodzaj reakcji emocjonalnej i względny stopień zaangażowania podczas jedzenia makaronu w porównaniu z niektórymi popularnymi czynnościami, takimi jak słuchanie muzyki lub oglądanie igrzysk olimpijskich, piłki nożnej lub tenisa.

Wyniki mówią same za siebie - we wszystkich badanych parametrach jedzenie makaronu przewyższa lub dorównuje polepszeniu nastroju wywołanemu słuchaniu ulubionej muzyki czy oglądaniu meczów sportowych ukochanych drużyn . Vincenzo Russo, profesor psychologii konsumenta i neuromarketingu na Uniwersytecie IULM, założyciel i koordynator Centrum Badawczego IULM Neuromarketing Behavior & Brain Lab stwierdził wręcz, że makaron jest "wyzwalaczem szczęścia". - Wyniki mówią nam, że jesteśmy najbardziej emocjonalnie aktywowani, gdy jemy makaron. Sam akt jedzenia i delektowania się daniem wyzwala najbardziej pozytywne wspomnienia i emocje. Poznawcza i emocjonalna reakcja aktywizująca na makaron jest tak silna, przyjemna i angażująca, że utrzymuje się nawet po jego zjedzeniu - twierdzi.

Co ciekawe, spożycie makaronu według ankietowanych najbardziej kojarzy się z czasem spędzonym z rodziną i przyjaźnią, a aż 76 proc. pytanych o to, jak bardzo cieszy ich jedzenie makaronu, odpowiedziało "bardzo".

Wygląda więc na to, że pozytywne nastawienie do świata, które króluje we Włoszech, nie bierze się znikąd.