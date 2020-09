Burak smakowity i niepospolity

Warto jeść buraki, szczególnie w okresie jesiennym, bo świetnie wzmacniają odporność. Przedstawiamy propozycje na pyszne dania z burakiem w roli głównej.

Zdjęcie Buraczane spaghetti /123RF/PICSEL

Spaghetti z czosnkową oliwą

Składniki dla: 2 porcji Składniki 4 buraki

2-3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy

2 łyżeczki oleju dyniowego

1/4 szkl. białego wina sok wyciśnięty z 1/4 cytryny

po 2 łyżeczki pestek dyni i słonecznika

sól

pieprz

suszony tymianek

Buraki obierz, opłucz, wytrzyj do sucha. Następnie przepuść przez tarkę spiralną (tzw. spiralizer) albo pokrój w plasterki nożem szczelinowym do obierania warzyw, a potem potnij w cieniutkie paseczki. Czosnek obierz, drobno posiekaj albo przeciśnij przez praskę. Wymieszaj go z oliwą. Na rozgrzanej suchej patelni zrumień pestki dyni oraz słonecznik. Przesyp na talerzyk i odłóż do wystudzenia. Patelnię wystudź, przetrzyj, rozgrzej na niej czosnkową oliwę.

Na gorący tłuszcz wrzuć buraczkowe spaghetti. Smaż chwilę. Potem podlej winem i duś, aż warzywny makaron będzie miękki (3-5 minut). Wymieszaj go z sokiem z cytryny. Przypraw do smaku solą, pieprzem i suszonym tymiankiem. Skrop olejem dyniowym. Przełóż na talerze. Posyp pestkami dyni i słonecznikiem. Udekoruj, np. gałązkami tymianku.