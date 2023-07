Czy da się zrobić watę cukrową w domu? To nic trudnego!

Lekka niczym chmurka, słodka królowa wakacji nad morzem i festynów. Wata cukrowa skrada serca dzieci, a dorosłym przypomina o latach młodości. W PRL-u była bowiem prawdziwym hitem, a do stoiska ze słodką przekąską ustawiały się całe tłumy spragnionych słodyczy dzieci.

Wata cukrowa to nic innego jak słodkie niteczki cukru nawinięte na drewniany patyczek. Oryginalnie powstaje przy pomocy specjalnych urządzeń, których cena waha się nawet do 2 tys. złotych. Istnieją również domowe, podstawowe wersje, które można nabyć za kilkaset złotych. Tymczasem watę cukrową można również bez przeszkód wykonać w domu. Wystarczy do tego jedynie patelnia.

Zdjęcie Wata cukrowa to nic innego jak słodkie niteczki cukru nawinięte na drewniany patyczek / 123RF/PICSEL

Kiedy wynaleziono watę cukrową? Jej smakiem zajadano się od lat

Słodki przysmak wywodzi się z półwyspu apenińskiego, gdzie w XV wieku włoscy kucharze opracowali recepturę tworzenia słodkich pierścieni z roztopionego karmelu, które kształtem przypominały stopione szkło. Ich produkcja wymagała czasu oraz nie lada umiejętności, a na niezwykły deser pozwolić mogli sobie jedynie arystokraci.

Przełom nastąpił dopiero w latach 90-tych XIX wieku. W 1897 roku dentysta William Morrison oraz producent cukierków John Wharton skonstruowali elektryczną maszynę o nazwie Fairy Floss, stworzoną do produkcji waty cukrowej. Wkrótce ich wynalazek miał na zawsze zrewolucjonizować światowy rynek słodyczy.

Morrison i Wharton zaprezentowali swój patent na Wystawie Światowej w Saint Louis w 1904 roku, a maszyna szybko stała się prawdziwym hitem. Podczas wystawy sprzedano blisko 70 tysięcy pudełek waty, a od tej pory słodki deser nazywano "fairy floss". Popularność waty cukrowej przypisuje się jednak również Thomasowi Pattonowi, który rozpowszechnił sprzedaż słodkiej przekąski podczas cyrkowych występów. Wkrótce przysmak na patyku pokochali nie tylko najmłodsi, ale również nieco starsi, a dziś wata cukrowa jest punktem obowiązkowym festynów i imprez dla dzieci.

Zdjęcie Wata cukrowa była hitem PRL-u / 123RF/PICSEL

Domowa wata cukrowa bez maszyny. Jak zrobić?

Do produkcji waty cukrowej w domowych warunkach potrzebować będziemy wyłącznie białego cukru, patelni oraz... nieco cierpliwości. Na patelnię należy wsypać 4 łyżeczki cukru i poczekać do momentu, aż się roztopi.

Kolejno w powstałym karmelu maczać trzepaczkę lub kuchenną rózgę i czekać, aż jego nadmiar spłynie na patelnię. Za pomocą dłoni należy wyciągać cienkie niteczki i łączyć je w małe kłębuszki. Czynność powtarzać do momentu, aż wykorzystamy cały roztopiony cukier. Mimo iż ostateczny kształt może różnić się nieco od festynowej wersji tego przysmaku, smak na pewno będzie równie dobry. Chcąc uzyskać kolorowe wersje przekąski, wystarczy sięgnąć po barwniki spożywcze.

