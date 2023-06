Sernik bez sera, czyli ciasto "styropian"

Słowo "styropian" nie kojarzy się może zbyt apetycznie, ale przepis na sernik bez sera bije rekordy popularności. Słodką masę przygotowuje się w tym przypadku z białek i jogurtu. Produkty, których będziesz potrzebować do wykonania słodkiego, kruchego spodu do ciasta "styropian" to:



Składniki kruchego ciasta 250 g schłodzonego masła (lub margaryny)

100 g drobnego cukru

5 żółtek

450 g mąki pszennej

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Oprócz tego musisz przygotować także składniki na puszystą masę na sernik bez sera, czyli:

Składniki masy 1 litr jogurtu naturalnego np. typu greckiego, temperatura pokojowa

200 g cukru

2 opakowania budyniu waniliowego bez cukru

5 białek

1 puszka brzoskwiń w syropie lub alternatywnie wiśni w cukrze.

Ciasto “styropian": Przepis

Jak przygotować ciasto "styropian"? Przepis na ten wspaniały wypiek jest stosunkowo prosty:

Żółtka wymieszaj z cukrem, dodaj pokrojoną w drobną kostkę margarynę i zagnieć z żółtkami, dodaj mąkę i proszek do pieczenia. Zagniataj do wyrobienia jednolitej masy i podziel na dwie części. Jedną z nich owiń w folię aluminiową lub spożywczą i włóż do zamrażarki. Drugą część ciasta rozwałkuj i połóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuj ciasto widelcem w kilku miejscach i włóż na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Wyjmij gdy spód sernika bez sera będzie rumiany. Owoce odcedź na sitku. W tym czasie możesz przejść do przygotowania masy ciasta “styropian". Przepis zakłada wymieszanie jogurtu z cukrem przy pomocy trzepaczki, a następnie dodanie budyni i solidne ich rozmieszanie z masą. W kolejnym kroku należy ubić białka na sztywną pianę, a następnie delikatnie wymieszać łyżką z jogurtem. Masę wyłóż na zarumieniony spód (nie może być gorący!), a na wierzchu ułóż brzoskwinie. Wyjmij drugą część ciasta z zamrażalnika i zetrzyj ją na grubej tarce, tworząc w ten sposób kruszonkę, która będzie stanowiła wierzchnią warstwę ciasta. Włóż ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na godzinę. Po tym czasie uchyl drzwiczki urządzenia i pozostaw ciasto "styropian" do ostygnięcia.

Smacznego!

