Co to jest rumsztyk?

Rumsztyk niegdyś był daniem, który uwielbiano jadać na obiad. To aromatyczny i sycący kawałek mięsa, w czasach PRL-u podawany częściej niż kotlety schabowe. Przygotowywano go wówczas z mięsa wieprzowego najlepszej jakości - chociaż wielu kucharzy twierdzi, że to z dodatkiem wołowego smakuje najlepiej. Przygotowanie rumsztyku jest bardzo proste i wymaga jedynie kilka składników.

Rumsztyk z przepisu babci - jak przygotować?

Składniki mięso mielonego 500 g - najlepiej wieprzowo-wołowe

1 jajko

5 cebul

sól i pieprz do smaku

olej do smażenia

Zdjęcie Kotleciki dawniej przygotowywano z mięso wieprzowego, jednak jeszcze smaczniejsze są te wykonane z mieszanki wieprzowo-wołowej / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania

W naczyniu rozgrzać olej i wrzucić dwie drobno pokrojone, niewielkiej wielkości cebule. Zeszklić. Mięso mielone umyć i umieścić w misce, wbić jajko, dodać podsmażoną cebulę, doprawić pieprzem i solą. Zwilżonymi wodą dłońmi formować niewielkie kotlety i delikatnie je spłaszczać. Pozostałe 3 cebule obrać i pokroić w piórka, a następnie zeszklić na oleju. Kotlety smażyć z obu stron na rozgrzanym tłuszczu, przed podaniem udekorować cebulą.

Z czym podawać rumsztyk?

Rumsztyk, podobnie jak tradycyjne kotlety mielone czy schabowe doskonale smakować będzie z ziemniakami, frytkami, ryżem czy też kaszą. Do tego warto przygotować również surówkę - colesław, z czerwonej bądź kiszonej kapusty. Dodatkowo, poleca się też podawać go z uduszonymi na maśle pieczarkami.