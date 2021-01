Lubelskie cebularze to prawdziwa kulinarna duma regionu, słynącego z oryginalnych i bardzo wyrazistych smaków. Te wypieki najlepsze są na ciepło, z dodatkiem świeżego masła.

Zdjęcie Pyszne połączenie ciasta drożdżowego i cebulowego farszu /123RF/PICSEL

Rozczyn



Składniki 25 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru

50 ml letniej, przegotowanej wody

30 g mąki pszennej

Ciasto



Składniki 500 g mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka

1 całe jajko

1 łyżeczka soli

szczypta cukru

60 g miękkiego masła

Farsz



Składniki 2-3 cebule

2 łyżki maku

3 łyżki oleju

1 łyżeczka soli

Farsz należy przygotować minimum kilka godzin przed szykowaniem ciasta (a optymalnie - dzień wcześniej). Cebule obieramy, myjemy, kroimy w piórka lub w kostkę. Pokrojoną wrzucamy do garnka z wrzącą wodą. Po kilkunastu sekundach wyłączamy ogień, cebulę odcedzamy.



Odcedzoną cebulę łączymy w miseczce z trzema łyżkami oleju, makiem, łyżeczką soli i szczyptą cukru. Gdy cebula całkiem przestygnie (nie wcześniej!) wkładamy całość do słoika i zakręcamy go. Umieszczamy w lodówce i chłodzimy przynajmniej przez dwie godziny.



Rozczyn: drożdże kruszymy, umieszczamy w szklance, dodajemy 50 ml letniej, przegotowanej wody, mąkę i łyżeczkę cukru. Mieszamy końcem drewnianej łyżki, zakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy na ok. 10 minut do wyrośnięcia.



Ciasto: mąkę przesiewamy do miski, dodajemy 60 g miękkiego masła, łyżeczkę soli, 200 ml letniej, przegotowanej wody, wbijamy jajko i dodajemy wyrośnięty rozczyn. Wszystko razem starannie łączymy, następnie ręcznie wyrabiamy ciasto, aż stanie się elastyczne i zacznie odchodzić od ręki. Wyrobione ciasto pozostawiamy w misce, nakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na 60-90 min. w ciepłym miejscu - po tym czasie powinno podwoić objętość.



Wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę oprószoną mąką, zagniatamy raz jeszcze, następnie dzielimy je na 12 mniej więcej równych części. Każdą rozwałkowujemy, powinniśmy otrzymać placki o grubości ok. 1 cm.



Jajko rozkłócamy. W środku każdego z placków tworzymy wgłębienie (najłatwiej zrobić to przy pomocy łyżki lub spodu szklanki), w którym umieszczamy cebulowy farsz. Brzegi placków smarujemy masą jajeczną. Placki rozkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pozostawiamy na 30 min.



Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni, wkładamy blachę z cebularzami, pieczemy ok. 20 min.