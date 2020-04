Cebulowe cuda

Cebula uchodzi za naturalny odtruwacz i postrach wirusów. Pozostaje nieco niedoceniana, a szkoda. Jest źródłem witamin B6, B9 i C, zawiera cenne minerały, jak np. potas, fosfor czy wapń. Ponieważ warto włączać ją do menu pod różnymi postaciami, prezentujemy wybrane przepisy z cebulą w roli głównej.

Zdjęcie Przepyszne połączenie gorącej zupy, sera i grzanek /123RF/PICSEL

Krem cebulowy z grzanką

Składniki 3 cebule

1 mała czerwona cebulka

2 pory (białe części)

1 ząbek czosnku

1 trójkącik serka topionego, np. o smaku śmietankowym

1 marchewka

1 pietruszka

1 mały kawałek selera

1/2 szklanki startego sera

kilka kromek chleba

3 łyżki masła

4 ziarenka ziela angielskiego

1-2 listki laurowe

majeranek, tymianek

sól, pieprz

1. Cebule i pory kroimy w półtalarki, czosnek przeciskamy przez praskę lub kroimy drobno. Marchewkę, pietruszkę i seler kroimy w drobną kostkę.



2. Marchewkę, pietruszkę i seler podsmażamy w garnku przez kilka minut na łyżeczce masła, dodajemy cebule, pory i czosnek, smażymy wszystko razem ok. 5 minut, dodajemy ziele angielskie i listki laurowe, zalewamy 1,2 l wody i gotujemy na niewielkim ogniu ok. 40 minut pod przykryciem, pod koniec gotowania rozprowadzamy w zupie trójkącik serka i doprawiamy całość.



3. Zupę blendujemy na gładki krem. Kromki chleba smarujemy masłem i posypujemy obficie startym serem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekamy przez 3 minuty, aż ser zacznie się roztapiać.



4. Krem nakładamy na talerze, w każdym umieszczamy 1-2 grzanki, dekorujemy zieleniną (np. rozmarynem).



Lubelskie cebularze



Zdjęcie Cebularze najlepiej smakują na ciepło / 123RF/PICSEL

Rozczyn



Składniki 25 g świeżych drożdży

1 łyżeczka cukru

50 ml letniej, przegotowanej wody

30 g mąki pszennej

Ciasto



Składniki 500 g mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka

1 całe jajko

1 łyżeczka soli

szczypta cukru

60 g miękkiego masła

Farsz



Składniki 2-3 cebule

2 łyżki maku

3 łyżki oleju

1 łyżeczka soli

szczypta cukru

1. Farsz należy przygotować minimum kilka godzin przed szykowaniem ciasta (a optymalnie - dzień wcześniej). Cebule obieramy, myjemy, kroimy w piórka lub w kostkę. Pokrojoną wrzucamy do garnka z wrzącą wodą. Po kilkunastu sekundach wyłączamy ogień, cebulę odcedzamy.



2. Odcedzoną cebulę łączymy w miseczce z trzema łyżkami oleju, makiem, łyżeczką soli i szczyptą cukru. Gdy cebula całkiem przestygnie (nie wcześniej!) wkładamy całość do słoika i zakręcamy go. Umieszczamy w lodówce i chłodzimy przynajmniej przez dwie godziny.



3. Rozczyn: drożdże kruszymy, umieszczamy w szklance, dodajemy 50 ml letniej, przegotowanej wody, mąkę i łyżeczkę cukru. Mieszamy końcem drewnianej łyżki, zakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy na ok. 10 minut do wyrośnięcia.



4. Ciasto: mąkę przesiewamy do miski, dodajemy 60 g miękkiego masła, łyżeczkę soli, 200 ml letniej, przegotowanej wody, wbijamy jajko i dodajemy wyrośnięty rozczyn. Wszystko razem starannie łączymy, następnie ręcznie wyrabiamy ciasto, aż stanie się elastyczne i zacznie odchodzić od ręki. Wyrobione ciasto pozostawiamy w misce, nakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na 60-90 min. w ciepłym miejscu - po tym czasie powinno podwoić objętość.



5. Wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę oprószoną mąką, zagniatamy raz jeszcze, następnie dzielimy je na 12 mniej więcej równych części. Każdą rozwałkowujemy, powinniśmy otrzymać placki o grubości ok. 1 cm.



6. Jajko rozkłócamy. W środku każdego z placków tworzymy wgłębienie (najłatwiej zrobić to przy pomocy łyżki lub spodu szklanki), w którym umieszczamy cebulowy farsz. Brzegi placków smarujemy masą jajeczną. Placki rozkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pozostawiamy na 30 min.



7. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni, wkładamy blachę z cebularzami, pieczemy ok. 20 min.



Marynowane cebulki



Zdjęcie Smaczne i nieskomplikowane w przygotowaniu / 123RF/PICSEL

Składniki 1 kg małych, drobniutkich cebulek

2 listki laurowe

4 ziarenka ziela angielskiego

kilka ziarenek gorczycy

1 łyżka soli

2 łyżki cukru

1 szklanka octu spirytusowego

5 szklanek wody

1. Szykujemy słoiki - będziemy potrzebować ośmiu sztuk średniej wielkości (ok. 200 ml). Myjemy je starannie i wyparzamy wrzątkiem. Pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia i wystygnięcia.



2. Cebulki obieramy z zewnętrznej warstwy, oczyszczamy.



3. Zalewa: w garnku zagotowujemy litr wody ze szklanką octu, dodatkiem soli, cukru, listków laurowych i ziela angielskiego. Gotowy płyn przelewamy przez sito (albo wyławiamy z niego liście laurowe i ziela angielskie).



4. Do każdego słoika wrzucamy po 3-4 ziarenka gorczycy, następnie wypełniamy je w 3/4 cebulkami. Na wierzch ponownie wrzucamy gorczycę. Wlewamy ciepłą zalewę. Zakręcamy słoiki.



5. Pasteryzacja: na dnie dużego garnka wykładamy czystą ściereczkę, a na niej pierwszą partię słoików (nie powinny się stykać). Zalewamy słoiki gorącą wodą (ponad powierzchnię wody powinno wystawać ok. 3 cm słoika), doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 10 minut. Po tym czasie ostrożnie wylewamy wodę i wyjmujemy słoiki. Wycieramy je, upewniamy się, czy są dokładnie zakręcone i stawiamy je do góry dnem na kuchennym blacie wyłożonym suchą ściereczką. Podobnie postępujemy z drugą partią słoików. Do góry dnem powinny stać dobę.



Krążki cebulowe



Zdjęcie Szybka i smakowita przekąska / 123RF/PICSEL

Składniki 4 cebule

1/2 szklanki mleka

1/2 szklanki mąki kukurydzianej

1/2 szklanki mąki pszennej

1 jajko

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka musztardy

olej do smażenia

po szczypcie soli, pieprzu i cukru

1. Cebule obieramy, myjemy, kroimy tak, by powstały dość grube plasterki. Oddzielamy od siebie pojedyncze krążki.



2. Mąki, jajko, mleko, musztardę, proszek do pieczenia i przyprawy umieszczamy w wysokim naczyniu i łączymy intensywnie mieszając, do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



3. Krążki zanurzamy w powstałym cieście cieście i smażymy na rozgrzanym tłuszczu z obu stron, aż do zrumieniania.



Zupa serowo-cebulowa



Zdjęcie Połączenie sera i cebuli nie ma sobie równych / 123RF/PICSEL

Składniki 5 cebul

5 ziemniaków

tacka włoszczyzny

200 g żółtego sera

sól, pieprz

majeranek, tymianek

1-2 kromki chleba

dowolna zielenina do dekoracji

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

1. Włoszczyznę obieramy, oczyszczamy, umieszczamy w garnku razem z listkami laurowymi i ziarenkami ziela angielskiego, zalewamy 1,2 l wody i gotujemy pod przykryciem, aż warzywa staną się miękkie (ok. 40 min.).



2. Bulion przecedzamy (warzywa możemy wykorzystać np. do sałatki czy sufletu). Ziemniaki i cebule obieramy, myjemy i kroimy na mniejsze części. Dodajemy je do bulionu, solimy i gotujemy do miękkości. Doprawiamy. Gdy cebule i ziemniaki staną się miękkie, blendujemy zupę do uzyskania jednolitej konsystencji.



3. Ser ścieramy na dużych oczkach tarki. Gorącą zupę nakładamy na talerze, dodajemy starty ser i zieleninę. Możemy dodać grzanki z chleba (kroimy kromki w kostkę i rumienimy na suchej patelni).