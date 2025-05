"Zważaj na swoją reputację". Wróżka Diana zwraca się do jednego znaku

W relacjach prywatnych pewien układ się trzyma, ale nie jest stabilny. Warto go wzmocnić lub poszukać sobie innego. Niektórzy ludzie źle się czują, zapuszczając korzenie, długo przebywając w jednym miejscu lub z dala od gromady przyjaciół. Zadbaj, by coś się teraz działo. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na środę, 14 maja.