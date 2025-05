Mocz stopy w tym roztworze przez 20 minut. Będą gładkie i miękkie jak po wizycie w SPA

Na co dobra jest kąpiel stóp w occie jabłkowym?

Badanie opublikowane w "Hong Kong Journal of Dermatology & Venereology" wykazało, że bardzo kwaśne środowisko (pH poniżej 3,0) zabija grzyb Trichophyton rubrum , który powoduje grzybicę stóp, zwaną stopą sportowca. Ocet jabłkowy jest kwaśny, ale w domowych warunkach trudno uzyskać tak niskie pH, by całkowicie zniszczyć grzyba. Jednak regularne moczenie stóp w occie może wspomagać leczenie grzybicy , zmniejszając rozwój tego grzyba i łagodząc objawy.

Jak ją zrobić? Ile octu jabłkowego dodać do wody?

Do miski wlej 4-6 litrów ciepłej wody (o temperaturze 35-40°C) i dodaj 1-2 szklanki octu jabłkowego , dokładnie mieszając, aby uzyskać jednolity roztwór. Użyj naturalnego, niefiltrowanego octu jabłkowego, najlepiej organicznego, który zawiera pełen zestaw aktywnych składników.

Ile trzymać nogi w kąpieli w occie jabłkowym? Co zastosować po niej?

Czas kąpieli powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wrażliwości skóry. Optymalny zakres to 10-20 minut - wówczas działanie kwasu octowego będzie skuteczne i unikniemy ryzyka podrażnień. Krótsze sesje, trwające około 5 minut, są odpowiednie dla początkujących lub osób o delikatnej skórze. Dłuższe kąpiele, do 30 minut, można stosować w przypadku bardziej uporczywych problemów, takich jak grzybica, choć zwiększają ryzyko dyskomfortu.