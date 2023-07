Chcesz zamrozić ciasto drożdżowe? O tym musisz pamiętać, by nadawało się do jedzenia

Spis treści: 01 Czy można mrozić ciasto drożdżowe?

02 Jak mrozić ciasto drożdżowe?

03 W czym mrozić ciasto drożdżowe?

04 Jak zamrozić surowe ciasto drożdżowe?

05 Jak zamrozić upieczone ciasto drożdżowe?

06 Jak zamrozić podpieczone ciasto drożdżowe?

07 Ile ciasto drożdżowe może znajdować się w zamrażalce?

08 Jak rozmrozić surowe ciasto drożdżowe? Wystarczy kilka sztuk dziennie. Spowolnią starzenie i złagodzą objawy menopauzy

Zaskakujące odkrycie naukowców. Już wiadomo, czy pieczywo faktycznie tuczy

Prawdziwe żniwa dla oszustów. Nie daj się nabrać podczas letnich wyprzedaży

Jak wyhodować leśne grzyby w ogrodzie? Oto trzy najskuteczniejsze sposoby

Czy można mrozić ciasto drożdżowe?

Mrożenie to świetny sposób przedłużenia daty przydatności do spożycia żywności. Nadaje się do tego większość produktów - pieczywo, grzyby, sosy, zupy, mięsa, owoce oraz warzywa. Zamrozić można także surowe jak i upieczone ciasto - choć wiele osób z tego rezygnuje, z obawy o fatalny smak i konsystencję po rozmrożeniu. Ogromne wątpliwości wzbudza szczególnie mrożenie ciasta drożdżowego, które do wyrośnięcia potrzebuje ciepła. Jeśli zamrozisz je w odpowiedni sposób, zachowa ono wszystkie swoje zalety i nawet po wyjęciu z zamrażalnika będzie przepyszne.

Reklama

Zobacz też: Produkty, których nie należy mrozić. Konsekwencje mogą być poważne

Jak mrozić ciasto drożdżowe?

Ciasto drożdżowe jak sama nazwa wskazuje, swój smak, strukturę i wyjątkowość zawdzięcza właśnie drożdżom. Te żywe organizmy uwielbiają ciepło, jednak są też odporne na niskie temperatury. Po rozmrożeniu i ogrzaniu w naturalny sposób powracają do swoich podziałów i odzyskują właściwości. Aby ciasto drożdżowe - zarówno to surowe jak i upieczone, po rozmrożeniu nie straciło swoich zalet, należy pamiętać o kilki ważnych zasadach.

W czym mrozić ciasto drożdżowe?

Ciasto drożdżowe możemy zamrozić zarówno w plastikowym pudełku, folii spożywczej jak i woreczku. Ważne jednak, by opakowanie było szczelne - dzięki temu unikniesz przenikania do niego zapachów z pozostałych mrożonek.

Czytaj także: Jak mrozić produkty mleczne i jajka?

Jak zamrozić surowe ciasto drożdżowe?

Surowe ciasto drożdżowe należy zamrozić tuż po wyrobieniu. Dobrze jest je podzielić na mniejsze części, a następnie umieścić w woreczkach lub pojemnikach i od razu włożyć do zamrażalnika.

Zdjęcie Surowe ciasto drożdżowe od razu po wyrobieniu należy umieścić w folii lub pojemniku / 123RF/PICSEL

Jak zamrozić upieczone ciasto drożdżowe?

Chcąc zamrozić wypieki drożdżowe najpierw należy poczekać aż dobrze ostygną. Nie powinny posiadać one żadnych dekoracji - lukru czy polewy. Wystarczy owinąć je folią spożywczą i następnie umieścić w zamrażarce.

Jak zamrozić podpieczone ciasto drożdżowe?

Jeszcze jedną opcją jest mrożenie podpieczonego ciasta drożdżowego - ten sposób sprawdzi się świetnie w przypadku bułek czy chleba. Wystarczy, że podpieczesz je tylko chwilę w piekarniku, wyjmiesz, ostudzisz i ponownie upieczesz.

Ile ciasto drożdżowe może znajdować się w zamrażalce?

Maksymalny czas przechowywania ciasta drożdżowego to 3 miesiące. Warto więc podpisać opakowania datą mrożenia.

Zdjęcie Ciasta drożdżowego w zamrażalniku nie należy przechowywać dłużej niż 3 miesiące / 123RF/PICSEL

Jak rozmrozić surowe ciasto drożdżowe?

Surowe ciasto drożdżowe najlepiej będzie rozmrozić w lodówce - zajmie to około 6-8 godzin. Można też umieścić je w temperaturze pokojowej, co potrwa dłużej. Należy pamiętać, że raz rozmrożonego ciasto nie wolno ponownie zamrażać.