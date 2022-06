Mrożenie jedzenia ma sporo zalet - pozwala na mądre gospodarowanie pożywieniem i gotowanie "na zapas", zapobiega jego marnowaniu, ułatwia oszczędzanie. Mimo to, warto wiedzieć, że nie wszystkie produkty można mrozić, a te raz odmrożone kategorycznie nie mogą trafić ponownie do zamrażalnika. Oto lista produktów, które sporo tracą na procesie zamrażania:

Napoje gazowane i w szklanych butelkach

Mrożenie napojów gazowanych grozi rozsadzeniem naczynia, a nawet uszkodzeniem zamrażalki. Zamrożone soki natomiast ulegają po rozmrożeniu rozwarstwieniu i nie wyglądają zbyt apetycznie.

Produkty bogate w wodę

Prosty trik na przedłużenie świeżości truskawek Produkty bogate w wodę takie jak owoce i warzywa (np. ogórki, arbuz, sałata czy kiwi) po zamrożeniu mogą stracić jędrność i zmienić konsystencję. Dzieje się tak, ponieważ podczas zamarzania z wody tworzą się kryształki lodu, które doprowadzają do rozrywania błon komórkowych.

Nabiał i produkty wysokotłuszczowe

Produkty takie jak jogurty, serki wiejskie czy majonez po rozmrożeniu mogą się rozwarstwić i stać się wodniste, a twarde sery stają się bardziej kruche.

Produkty skrobiowe

Produkty takie jak makaron, ziemniaki czy ryż po ugotowaniu i zamrożeniu nie nadają się już do spożycia. Stają się miękkie, papkowate i zmieniają konsystencję. Nie należy zatem mrozić także wszelkich potraw z ich zawartością, np. zup czy zapiekanek.

Jajka

Choć w kwestii jajek zdania są dość podzielone i niektórzy uważają, że można je mrozić, to warto pamiętać, że grozi to pęknięciem skorupki. Jeśli już zdecydujemy się na mrożenie jajek, to pamiętajmy by były one surowe. Ugotowane jaja po rozmrożeniu stają się gumowate.

Produkty już raz zamrożone

Kategorycznie nie wolno zamrażać produktów już raz odmrożonych! Grozi to poważnym zatruciem, bo proces zamrażania nie zabija drobnoustrojów, a jedynie wprowadza je w stan "uśpienia". Po rozmrożeniu rozmnażają się więc one w zatrważającym tempie, a produkt traci wszystkie swoje wartości odżywcze i smakowe.

UWAGA: Rozmrożony raz produkt można poddać obróbce termicznej i jeszcze raz zamrozić. Wtedy jest całkowicie bezpieczny.

