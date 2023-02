Chleb w jajku. Przysmak z dzieciństwa na śniadanie lub na kolację

Kuchnia

Kiedyś bardzo popularny, gościł w prawie każdym domu. Chleb w jajku to znakomity pomysł na szybkie śniadanie na ciepło lub smaczną kolację. Zrobisz go dosłownie w kilka minut i tylko od ciebie zależy, czy podasz go w wersji wytrawnej, czy na słodko.

Zdjęcie Chleb w jajku można przygotować z dowolnymi dodatkami. / 123RF/PICSEL