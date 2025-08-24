Charakterystyka astrów nowoangielskich

Astry nowoangielskie (łac. Symphyotrichum novae-angliae) to wieloletnie rośliny pochodzące z Ameryki Północnej. Cechują się wzniesionym pokrojem, mogą dorastać nawet do 150-180 cm wysokości. To sprawia, że często są wykorzystywane w ogrodach jako tło dla niższych roślin lub efektowne "ściany" kwiatów. Okazale prezentują się także w bukietach.

Pędy astrów nowoangielskich są sztywne, pokryte gęstymi liśćmi o lancetowatym kształcie. Najbardziej dekoracyjne są jednak koszyczki kwiatowe. Choć są drobne, występują w ogromnych skupiskach. Ich średnica wynosi zazwyczaj 3-5 cm. W zależności od odmiany kwitną w odcieniach różu, fioletu, purpury, bieli i niebieskiego. Środek kwiatostanów przyjmuje żółtą barwę, pięknie kontrastując z kolorowymi płatkami.

Roślina, która nie boi się zimy

Astry nowoangielskie z powodzeniem przezimują w gruncie. Dobrze znoszą polskie warunki klimatyczne, a przy odpowiedniej pielęgnacji mogą rosnąć w jednym miejscu przez wiele lat. Jesienią, gdy większość kwiatów w ogrodzie przekwita i szykuje się do zimowego dnu, astry błyszczą najbardziej, wybuchając feerią barw.

Kiedy kwitną astry nowoangielskie?

Dzięki swojej wysokości świetnie komponują się z innymi bylinami i trawami ozdobnymi. Sadzone w grupach tworzą efektowne plamy kolorów, które widać już z daleka. Tym bardziej że to typowo jesienne rośliny. Ich kwitnienie zaczyna się zwykle pod koniec sierpnia i trwa aż do pierwszych przymrozków - do października, a czasem nawet listopada. Z pełnym przekonaniem można nadać tym okazom tytuł "królów jesieni".

Najlepsza pora na sadzenie

Urok tych barwnych kwiatów przekonał cię do zaproszenia ich do swojego ogrodu? Zapewne zastanawiasz się, kiedy sadzić astry nowoangielskie. Najlepszy czas to wiosna lub wczesna jesień. Wiosenne sadzenie pozwala roślinom dobrze ukorzenić się przed zimą. Jesienne sadzonki również się przyjmą, o ile nie będziesz zwlekać. Pracę zaplanuj na wrzesień. Glebę warto wcześniej zasilić kompostem.

Należy wziąć pod uwagę, że astry nowoangielskie mają tendencję do intensywnego rozrastania. Sadzonki wysokich odmian umieszczaj w glebie, zachowując odległość 80 cm. W przypadku niższych wystarczy 60 cm.

Jak pielęgnować astry nowoangielskie?

Ze względu na to, że nie są wymagającymi roślinami, poleca się je nawet początkującym ogrodnikom. Nie zwalnia to nas jednak z zaznajomienia się z podstawowymi wymaganiami astrów nowoangielskich. Jeśli zapewnimy im niezbędne minimum, przez lata będą zachwycać atrakcyjnym wyglądem.

Najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych . Poradzą sobie także w półcieniu, choć kwitnienie może w takich warunkach być mniej obfite.

Preferują żyzną, umiarkowanie wilgotną ziemię. Powinna być zasobna wapń . Nie wyrosną bujnie na podłożu suchym i jałowym.

W czasie suszy wymagają regularnego podlewania - co dwa lub trzy dni . Bezdeszczowe okresy mogą doprowadzić do ograniczenia kwitnienia.

Wiosną rośliny warto zasilić nawozem wieloskładnikowym dla bylin, który z czasem pobudzi je do intensywnego wzrostu i pojawienia się kolorowych płatków.

