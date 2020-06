Ciasta i ciasteczka zbożowe

Smaczne desery w nieco zdrowszej wersji. Możesz się na nie skusić będąc na diecie.

Zdjęcie Ciasto z morelami /123RF/PICSEL

Miodowe słoneczko

Składniki 1 szkl. mąki migdałowej

1/2 szkl. mąki kukurydzianej

2/3 szkl. oliwy z oliwek (lub oleju rzepakowego albo słonecznikowego)

3 jajka

1 cytryna

1 szkl. ksylitolu (ew. erytrolu albo drobnego cukru kryształu)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

10 moreli albo małych brzoskwiń (mogą być mrożone albo z kompotu)

3 łyżki płatków migdałowych

cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania

1. Mąkę migdałową przesiej przez sitko razem z mąką kukurydzianą, proszkiem do pieczenia i sodą. Cytrynę sparz wrzątkiem. Na tarce o małych otworkach zetrzyj skórkę (tylko żółtą część). Owoc przekrój i wyciśnij z niego sok, uważając, by nie wpadły do niego pestki. Tortownicę wyłóż pergaminem (ew. natłuść oliwą i wysyp mąką).



2. Jajka wbij do miski. Dodaj ksylitol i zmiksuj składniki na jasną puszystą masę. Nie przerywając ucierania, dodawaj na zmianę po porcji oliwy oraz przesianej mąki. Na koniec dołóż skórkę cytrynową, wlej cytrynowy sok i wszystko ponownie wymieszaj. Ciasto przelej do tortownicy. Owoce umyj, osusz, rozetnij, usuń pestki (mrożone wcześniej rozmroź, a te z kompotu - dobrze osącz). Ułóż je na cieście. Posyp płatkami migdałowymi. Piecz 50 minut w 180 st. Ciasto wystudź, oprósz cukrem pudrem.