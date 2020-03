Ciasta z galaretką

Lekkie, puszyste, delikatne są doskonałym deserem na czas Wielkiego Postu.

Zdjęcie Ciasto na ciemnym spodzie /123RF/PICSEL

Na ciemnym spodzie

Składniki paczka pierniczków w czekoladzie

1/2 kostki masła

płatki migdałowe Składniki - pianka pojemnik mielonego sera

2 galaretki cytrynowe

2 cytryny

Dekoracja: galaretka cytrynowa

Sposób przygotowania

1. Pierniczki pokrusz, zmiksuj z migdałami. Masło utrzyj na puszystą masę, dodaj do pierniczków, wymieszaj. Wyłóż formę.



2. Ser zmiksuj. Galaretki rozpuść we wrzątku, ostudź. Cytryny sparz. Zetrzyj skórkę, wyciśnij sok, dodaj do sera. Wymieszaj z galaretkami. Wstaw do lodówki na pół godziny, by masa lekko stężała.



3. Wylej masę serową na ciemny spód, wyrównaj, wstaw do lodówki na godzinę. Gdy masa zastygnie, wylej galaretkę, schłodź.