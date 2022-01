W ostatnim czasie przepis na to ciasto jest hitem internetu. Szczególnie dużą popularnością cieszy się wśród użytkowników platformy TikTok.

Jeśli więc chcesz zaskoczyć swoich bliskich kulinarną niespodzianką, sięgnij po przepis, którego receptura pochodzi z 1969 roku. Przygotowanie słodkości zajmie dosłownie chwilę!

Ciasto z blendera - przepis

Prostsze ciasto prawdopodobnie nie istnieje. Wykonasz je z łatwo dostępnych składników, które z pewnością znajdziesz w swojej kuchni. Potem potrzebny tylko blender i ... do dzieła!

Czego potrzebujesz? Do przygotowania ciasta potrzebne będą takie składniki:

Reklama

kostka masła

szklanka cukru

2 szklanki mleka

4 jajka, wiórki kokosowe

0,5 szklanki mąki

odrobina ekstraktu waniliowego

Zobacz również: Słodkości na karnawał. Co przygotować na imprezę?

Jak zrobić ciasto z blendera?

Jak przygotować ciasto, które podbija sieć? Nie ma nic prostszego: Wystarczy wrzucić wszystkie składniki kolejno do blendera i dokładnie zmiksować. Następnie gęstą masę wylać do okrągłej formy i piec godzinę, aż nabierze złotego koloru. Później wsadzić ciasto na kilka chwil do lodówki. I gotowe!

TikTok

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Jabłko - symbol urodzaju, płodności i długowieczności POLSAT GO

Zobacz również:

Gdzie kupić dobre warzywa i owoce?

Proste pomysły na proste i ciekawe drinki

Jak jeść więcej warzyw i owoców zimą? Spróbuj tych sposobów!