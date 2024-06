Co na niedzielny obiad? Trzy propozycje dla całej rodziny

Szpinak przełóż na sitko, poczekaj, aż rozmarznie i dobrze ocieknie, ew. odciśnij go. Potem zmiksuj na gładką masę.

Ciasto naleśnikowe odstaw pod przykryciem na ok. 20 minut, by mąka spęczniała. Patelnię rozgrzej.

Usmaż naleśniki (w sumie wyjdzie ich ok. 12 sztuk i zajmie to ok. 15 minut).