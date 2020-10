Doskonale smakuje, a ponieważ dodatkowo rozgrzewa, tym bardziej warto ją przygotować, by umilić sobie chłodny, jesienny wieczór.

Zdjęcie Wspaniale rozgrzewa! /123RF/PICSEL

Składniki 1 niecała tabliczka mlecznej czekolady (bez jednego paska)

1/4 tabliczki gorzkiej czekolady (min. 70 proc.)

bita śmietana (opcjonalnie)

2 łyżki stołowe syropu pomarańczowego

200 ml śmietany 30 proc.

200 ml mleka

Mleko i śmietanę wlewamy do rondelka, zagotowujemy. Dodajemy połamane na mniejsze części czekolady i syrop, gotujemy ok. 15 min. często mieszając.



Gdy czekolada zgęstnieje, przelewamy ją do szklanek, jeśli chcemy, dekorujemy dodatkowo bitą śmietaną.