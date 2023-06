Kiedy dodać sól do mizerii?

Jednym z ulubionych dodatków do obiadu, jest w naszym kraju mizeria. Przepis na sałatkę z zielonych ogórków jest prosty, jednak nikt nie lubi, gdy mizeria staje się wodnista, a warzywa zbyt miękkie. Okazuje się, że kluczem do chrupiącej surówki z ogórków jest czas dodania podstawowej przyprawy.

Kiedy dodać sól do mizerii? Po umyciu, obraniu i pokrojeniu ogórków należy je posolić i odstawić na 10 minut. Po tym czasie warzywa puszczą wodę, którą następnie należy odcedzić. Dzięki temu mizeria będzie chrupiąca, a woda z ogórków nie rozcieńczy śmietany czy jogurtu.



Reklama

Zobacz również: Przepis na mizerię z ogórków na zimę

Mizeria: Przepis

Jaka powinna być idealna mizeria? Przepis jest prosty, ale drobne modyfikacje mogą znacząco wpłynąć na smak tego dodatku do obiadu.

Podstawowa i najprostsza receptura zakłada: umycie, obranie i pokrojenie w plasterki ogórka (niektórzy nawet go nie obierają, twierdząc, że w skórce kryje się mnóstwo smaku) następnie należy go posolić, po dziesięciu minutach odcedzić, dodać śmietanę i doprawić solą i pieprzem do smaku.



Zdjęcie Ogórek i ocet to dla niektórych najlepsze połączenie / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy przygotować mizerię w formie fit, można zastąpić śmietanę jogurtem. Wiele osób decyduje się także na dodatki, które ich zdaniem polepszają smak surówki z ogórków.

Jedni dodają do niej młody koperek - urozmaica on smak mizerii i doskonale pasuje do zielonego warzywa. Inni uważają, że mizeria jest o wiele lepsza, jeśli nada się jej nieco kwaśnego smaku. W tym celu dodają odrobinę soku z cytryny lub octu.

Są i tacy, którzy kochając połączenie kwaśnego smaku i ogórka, całkowicie rezygnują ze śmietany, a mizerię przygotowują wyłącznie z octem. Ciekawym dodatkiem może być też cukier lub cukier puder, który podbija smak mizerii. Przepis na surówkę z ogórków jest banalny, ale występuje w wielu wariacjach, wszystko bowiem zależy od naszych upodobań.

Zobacz również: Przepis na mizerię według Magdy Gessler. Spójrz na ten dodatek