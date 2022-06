Przepis na mizerię według Magdy Gessler

Mizeria jest najbardziej znaną sałatką ze świeżych ogórków. Niektórzy uważają, że polski obiad może bez niej nie istnieć. Ciężko sobie bowiem wyobrazić kotleta mielonego bądź schabowego i ziemniaki bez dodatku mizerii. To jeden z najlepszych dodatków do letniego obiadu.

Tymczasem Magda Gessler zdradza, jak wykonać tą idealną. Jak przyznaje jedna z najlepszych polskich restauratorek, niezwykle istotne są dodatki.

Idealna mizeria według Magdy Gessler: ważne są dodatki

Jaka mizeria jest idealna? Odpowiedź może w tym przypadku zaskoczyć. Taka, jaka nam smakuje. Niemal w każdym domu przygotowuje się ją w nieco inny sposób - jedni dodają cebulę, inni szczyptę cukru, jeszcze inni ocet, a kolejni śmietanę. To właśnie ta ostatnia, według Magdy Gessler, gwarantuje szczególne powodzenie. Jedynym słusznym wyborem jest śmietana 12- lub 18-procentowa.

Jak przyrządzić idealną mizerię według Magdy Gessler? Drobno pokrojone ogórki wkładamy do miski, dodajemy łyżkę octu oraz szczyptę soli i dokładnie mieszamy. Odkładamy na pół godziny, aby ogórki puściły sok. Po tym czasie ostrożnie go odlewamy. Dodajemy posiekaną cebulę oraz czosnek i koperek. Doprawiamy do smaku pieprzem.

Do ogórków dodajemy 2-3 łyżki kwaśnej śmietany. Mieszamy i gotowe!

