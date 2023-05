Już w starożytności ceniono unikatowy smak ziaren gorczycy. Dodawanie jej do mięs miało poprawiać trawienie. Stosowano ją także do walki z reumatyzmem, czy nadciśnieniem. Dzisiaj musztarda to jedynie przyprawa, która ma doprawić smak kiełbasy z grilla. Przekonaj się, że jej smak i aromat są o wiele bardziej szlachetne, niż nam się wydaje. Oto kilka z najpopularniejszych rodzajów musztardy, które możemy dostać w sklepie. Którą z nich spróbujesz?

Musztarda delikatesowa

To jedna z najpopularniejszych musztard. Charakteryzuje się wyjątkowo łagodnym smakiem oraz gładką, jednolitą konsystencją. Ma słodko-kremowy smak. Jej delikatność nie wpływa jednak na aromat, który w dalszym ciągu jest charakterystyczny i mocno wyczuwalny.

Musztarda stołowa

Musztarda stołowa słynie ze swojej uniwersalności. Sprawdzi się w przypadku dań z grilla oraz wykwintnych dań. Jest lekko ostra, a jej smak balansuje pomiędzy słodkością a wytrawnością.

Zdjęcie Ziarna gorczycy stosowano kiedyś do leczenia reumatyzmu i nadciśnienia. Dziś to przede wszystkim składnik dodatków do mięs i sałatek / 123RF/PICSEL

Musztarda sarepska

Należy do tych bardziej charakternych rodzajów musztardy. Podczas jedzenia na początku możemy odczuć jej ostre nuty. Jednak w trakcie jedzenia ustępują one łagodniejszemu, lekko słodkiemu smaku. Charakteryzuje się grubo zmielonymi ziarnami oraz specyficzną kompozycją przypraw.

Musztarda chrzanowa

Charakteryzuje się jaśniejszą barwą w porównaniu do pozostałych rodzajów musztardy. Jej skład jest wzbogacony o ziołowo-korzenną mieszankę przypraw. W smaku można wyczuć nie tylko ostrość, ale także charakterystyczny aromat chrzanu. Musztarda chrzanowa będzie pasować do pieczeni, dań z drobiu oraz wędlin i sosów.

Musztarda francuska

Szczyci się łagodnością. Przez swoją formę, jest to jedna z najbardziej interesujących musztard. W procesie jej przygotowania ziaren gorczycy się nie mieli. Nasiona są czyszczone oraz moczone w wodzie, a następnie w białym lub czerwonym winie. Gorczyca mięknie i nabiera łagodnego smaku o niepowtarzalnym aromacie.

Zdjęcie Jak dopasować określony rodzaj musztardy do dań? Kluczem jest jej ostrość lub poziom słodkości / 123RF/PICSEL

Musztarda rosyjska

Musztarda rosyjska podbije serca fanów ostrych smaków. Jej unikatowy smak wynika z dodatku specjalnej odmiany gorczycy, która ma orientalny aromat. Przez to musztarda ma intensywny, ostry i długotrwały aromat.

Musztarda bawarska

Musztarda bawarska jest wyjątkowo pod względem smaku. Ma jaśniejszą barwą od pozostałych musztard oraz kremową, przypominającą gęstą śmietanę, konsystencję. Jej smak łagodzony jest miodem lub cukrem. Przez to musztarda bawarska jest nie tylko łagodniejsza, ale także słodsza.

Zdjęcie Większość z nas nie wyobraża sobie wielu dań bez ostrej, aromatycznej musztardy / 123RF/PICSEL

Na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy musztardę?

Podczas wybierania musztardy warto zwrócić uwagę na jej skład. Dobry jakościowo produkt powinien składać się jedynie z gorczycy, octu oraz przypraw. W składzie należy uważać na dodatek zagęstników, barwników oraz konserwantów. Nie są one potrzebne, ponieważ gorczyca zawiera właściwości konserwujące.

Zadziwiające może być to, że dobrą cechą musztardy jest zbieranie się w niej wody. To znak, że skład jest naturalny i nie został ulepszony za pomocą sztucznych substancji. Jeśli zauważymy zbierającą się w słoiku wodę, wystarczy, że wymieszamy sos łyżeczką.

Jak zrobić musztardę w domu?

Zdjęcie Sami możemy zdecydować o grubości zmielenia ziaren w domowej musztardzie / 123RF/PICSEL

Przygotowanie musztardy w domu nie jest najprostsze. Potrzebujemy urządzeń, które będą w stanie poradzić sobie z małymi ziarenkami i pozwolą nam na uzyskanie gładkiej konsystencji. Możemy do tego użyć młynka do przypraw, blendera typu bullet, moździerza lub malaksera.

Do przygotowania musztardy będziemy potrzebować:

200 g ziaren gorczycy — zależnie od tego, jaką ostrość chcemy uzyskać, można użyć łagodnych odmian jak biała czy żółta lub ostrzejszych, jak brązowa czy czarna,

10 g soli,

300 ml wody,

40 g octu winnego.

Przygotowanie musztardy zaczynamy od zmielenia nasion. Jeśli chcemy uzyskać gładką konsystencję sosu, powinniśmy zmielić je bardzo drobno. Jeśli konsystencja nie musi być całkiem kremowa, możemy pozostawić je większe. Następnie przesypujemy rozdrobnione ziarna do miski i dodajemy resztę składników. Mieszanka powinna następnie spędzić w lodówce przynajmniej 24 godziny. Nasiona zaczną pęcznieć i wchłoną płyn. Dzięki temu uzyskamy gotowy sos.

