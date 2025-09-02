Świeradów-Zdrój to perła w sercu Gór Izerskich

Miasto położone jest w malowniczej dolinie rzeki Kwisy, otoczonej gęstymi lasami i łagodnymi szczytami Gór Izerskich. Od Jeleniej Góry dzieli je ok. 35 km, dojazd zajmuje niecałe 40 minut. Na wycieczkę, która nie wymaga skomplikowanej logistyki i drobiazgowego planowania, mogą skusić się mieszkańcy Wrocławia, którzy dojadą tu w nieco ponad dwie godziny. Świeradów-Zdrój to jednak miejsce, w którym spędzić można znacznie więcej czasu niż tylko jeden dzień. Zwiedzając je w spokojnym tempie, w pełni docenimy urok uzdrowiskowej miejscowości.

Dom Zdrojowy w otoczeniu zieleni Mateusz Grochocki East News

Tutejsze powietrze, nasycone olejkami eterycznymi świerków ma niezwykle kojący wpływ na organizm, a górskie krajobrazy zachęcają zarówno do powolnych spacerów, jak i nieco bardziej energicznych wędrówek. Wokół Świeradowa rozciąga się rozległa siatka szlaków pieszych i rowerowych, prowadzących m.in. na Stóg Izerski czy do Hali Izerskiej. Połączenie czystego powietrza, górskiego mikroklimatu i naturalnych źródeł sprawia, że miejscowość w pełni zasłużyła na miano skarbu wśród dolnośląskich uzdrowisk.

Kuracjusze przybywają tu od lat. Kawał uzdrowiskowej historii

Usłyszeć można legendy, według których słowiańskie plemię Milczan już w XII wieku korzystało z dobrodziejstw "cudownego źródła" odkrytego na tych terenach. Pierwsze dokumenty na temat istnienia osady pochodzą z początku XVI wieku. Za oficjalne rozpoczęcie uzdrowiskowej kariery Świeradowa można uznać jednak 1739 rok, kiedy specjalistyczna komisja hrabiego Schaffgotscha potwierdziła lecznicze działanie tutejszych źródeł radonowych i wód mineralnych. Powstanie pierwszego domu zdrojowego było więc tylko kwestią czasu.

Świeradów-Zdrój jako uzdrowisko

Tradycje lecznicze mają się tu znakomicie. W kuracjach wykorzystywane są wody mineralne, a uzdrowisko słynie przede wszystkim z zabiegów radonowych, służących zachowaniu zdrowia i młodości.

Spacer po zabytkowym Domu Zdrojowym to duża przyjemność archiwum prywatne

Pobyty w sanatoriach i SPA wspierają regenerację organizmu na różnych polach. Duży nacisk kładzie się na leczenie problemów z układem ruchu, nerwowym i krążenia. Symbolicznym sercem całego kurortu jest Dom Zdrojowy z imponującą halą spacerową - drewnianą, kunsztowną konstrukcją, w której unosi się zapach leczniczych wód. Ogrody zdrojowe i tężnie solankowe stanowią uzupełnienie wizerunku Świeradowa jako miejsca, do którego przybywa się w poszukiwaniu odpoczynku i poprawy stanu zdrowia.

Nie tylko sanatoria. Co robić w Świeradowie-Zdroju?

Oto miejsce, które pozwala łączyć relaks z aktywnym wypoczynkiem. Po dniu spędzonym na zdrowotnych kuracjach warto wybrać się na spacer po urokliwym deptaku lub szlakiem zabytkowych willi, które nadają miasteczku niepowtarzalny klimat. Pobyt uzupełnić można skorzystaniem z największej atrakcji miasta - kolejki gondolowej na Stóg Izerski. Latem stanowi ona świetny punkt wypadowy dla pieszych wędrówek, zimą zaś otwiera drogę do jednego z najdłuższych zjazdów narciarskich w regionie.

Wybrać się tu można na podniebny spacer Mateusz Grochocki East News

Miasto słynie także z tras rowerowych, które przyciągają nawet najbardziej wymagających miłośników tej formy aktywności. W okolicy warto wspiąć się na wieżę widokową Sky Walk znaną również jako "ścieżka w chmurach". Konstrukcja w kształcie spirali pozwala podziwiać spektakularną panoramę całego miasta i otaczających go gór.

