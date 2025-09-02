Jak teraz mieszkają Agata i Andrzej Dudowie? Były prezydent uchylił rąbka tajemnicy
Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda po latach mieszkania w Pałacu Prezydenckim, musieli opuścić jego mury, by zrobić miejsce dla nowej pary prezydenckiej, Karola i Marty Nawrockich. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na kanale "Rymanowski Live" Andrzej Duda ujawnił, gdzie teraz mieszka z żoną i jak wyglądała przeprowadzka.
To tu przez 10 lat mieszkali. Pałac był dla nich domem
Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku. Wtedy razem z żoną zdecydowali, że nie będą mieszkać, jak poprzednia para prezydencka, Komorowscy, w Belwederze, lecz w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Od przeprowadzki w 2015 roku do dziś, para prezydencka mieszkała tam przez 10 lat.
Dudowie mieli do dyspozycji całe drugie piętro Pałacu, o powierzchni około 200 m². Znajduje się tam salon, sypialnia, łazienka oraz niewielka kuchnia z jadalnią.
Dodatkowo Pałac Prezydencki składa się z szeregu reprezentacyjnych pomieszczeń: Sień Wielka, Sala Orderu Orła Białego, kaplica, Sala Rokoko, Sala Biała im. Lecha Kaczyńskiego, jadalnia, Sala Niebieska, Sala Kolumnowa, Sala Obrazowa, sala konferencyjna, biblioteka, pokój wypoczynkowy i ogród zimowy.
Przez te wszystkie lata Pałac stał się dla nich domem. Agata Kornhauser-Duda, stawiając na domową atmosferę, zdecydowała się na drobne zmiany, między innymi na pomalowanie ścian, czy umieszczenie rodzinnych zdjęć w ramach oraz biblioteczki z ulubionymi książkami.
Po tych latach jednak przyszedł czas przeprowadzki i pożegnania z miejscem, które przez 10 lat było domem dla Andrzeja i Agaty.
Andrzej Duda nie krył szczerości. Gdzie teraz mieszka była para prezydencka?
Andrzej Duda niedawno pojawił się w podcaście Bogdana Rymanowskiego, gdzie został także zapytany o to, jak obecnie, po zakończeniu prezydentury, wygląda jego życie.
"Musiałem rozpakować rzeczy, które przywiozłem z Warszawy" - powiedział szczerze Andrzej Duda do Bogdana Rymanowskiego.
Okazało się, że małżeństwo wróciło do Krakowa, gdzie przed podjęciem kariery politycznej mieszkało.
Andrzej i Agata Dudowie przeprowadzili się do dzielnicy Prądnik Biały i zajęli mieszkanie, które nie jest większe niż 150 metrów kwadratowych.
"Z wielkiego mieszkania w Pałacu Prezydenckim do znacznie mniejszego, prywatnego, które już wcale nie było puste, trudno się było przeprowadzić" - nie przestawał narzekać Andrzej Duda.
Dodatkowo okazało się, że Państwo Dudowie musieli wynająć specjalny magazyn, żeby przechować swoje rzeczy. Z pewnością taka zmiana w życiu nie jest łatwa, gdy przez 10 lat mieszkało się w Pałacu Prezydenckim.