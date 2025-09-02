To tu przez 10 lat mieszkali. Pałac był dla nich domem

Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku. Wtedy razem z żoną zdecydowali, że nie będą mieszkać, jak poprzednia para prezydencka, Komorowscy, w Belwederze, lecz w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Od przeprowadzki w 2015 roku do dziś, para prezydencka mieszkała tam przez 10 lat.

Dudowie mieli do dyspozycji całe drugie piętro Pałacu, o powierzchni około 200 m². Znajduje się tam salon, sypialnia, łazienka oraz niewielka kuchnia z jadalnią.

Dodatkowo Pałac Prezydencki składa się z szeregu reprezentacyjnych pomieszczeń: Sień Wielka, Sala Orderu Orła Białego, kaplica, Sala Rokoko, Sala Biała im. Lecha Kaczyńskiego, jadalnia, Sala Niebieska, Sala Kolumnowa, Sala Obrazowa, sala konferencyjna, biblioteka, pokój wypoczynkowy i ogród zimowy.

Przez te wszystkie lata Pałac stał się dla nich domem. Agata Kornhauser-Duda, stawiając na domową atmosferę, zdecydowała się na drobne zmiany, między innymi na pomalowanie ścian, czy umieszczenie rodzinnych zdjęć w ramach oraz biblioteczki z ulubionymi książkami.

Po tych latach jednak przyszedł czas przeprowadzki i pożegnania z miejscem, które przez 10 lat było domem dla Andrzeja i Agaty.

Andrzej Duda nie krył szczerości. Gdzie teraz mieszka była para prezydencka?

Przeprowadzka z Warszawy do Krakowa była dla Agaty i Andrzeja Dudów wyzwaniem Jacek Dominski/REPORTER Reporter

Andrzej Duda niedawno pojawił się w podcaście Bogdana Rymanowskiego, gdzie został także zapytany o to, jak obecnie, po zakończeniu prezydentury, wygląda jego życie.

"Musiałem rozpakować rzeczy, które przywiozłem z Warszawy" - powiedział szczerze Andrzej Duda do Bogdana Rymanowskiego.

Okazało się, że małżeństwo wróciło do Krakowa, gdzie przed podjęciem kariery politycznej mieszkało.

Andrzej i Agata Dudowie przeprowadzili się do dzielnicy Prądnik Biały i zajęli mieszkanie, które nie jest większe niż 150 metrów kwadratowych.

"Z wielkiego mieszkania w Pałacu Prezydenckim do znacznie mniejszego, prywatnego, które już wcale nie było puste, trudno się było przeprowadzić" - nie przestawał narzekać Andrzej Duda.

Dodatkowo okazało się, że Państwo Dudowie musieli wynająć specjalny magazyn, żeby przechować swoje rzeczy. Z pewnością taka zmiana w życiu nie jest łatwa, gdy przez 10 lat mieszkało się w Pałacu Prezydenckim.

