Deweloperzy z 30-krotnie wyższym podatkiem. Ucierpią kupujący mieszkania?
Mieszkania wybudowane w Katowicach, które nie zostały jeszcze sprzedane, traktowane są jako część działalności gospodarczej deweloperów, bowiem nie pełnią funkcji mieszkalnej - uważają urzędnicy. Wobec tego władze miasta nakładają na deweloperów 30-krotnie wyższy podatek od nieruchomości.
Za niesprzedane mieszkanie deweloperzy zapłacą 30 razy więcej
Prezydent Katowic zażądał od deweloperów wyższego podatku, bo uznał, że niesprzedane mieszkania oznaczają, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - informuje serwis Business Insider Polska.
Władzie miasta uznały, że deweloperzy, którzy w Katowicach wybudowali mieszkania, ale nadal ich nie sprzedali, powinni zapłacić większy podatek od nieruchomości. Za lokale, które dotychczas nie znalazły nabywców, deweloperzy muszą zapłacić 34 zł za metr kwadratowy, a nie 1,19 zł za metr kwadratowy, bowiem traktowane są one jako część działalności gospodarczej deweloperów. To pierwsza taka sytuacja w Polsce.
Urzędnicy w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" tłumaczą, że działają zgodnie z wykładnią przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przytaczają pojęcie "budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej", zgodnie z którym decydujące znaczenie dla zastosowania wyższej stawki podatku ma gospodarcze przeznaczenie budynku mieszkalnego przez przedsiębiorcę do realizacji określonego rodzaju działalności oraz brak zajęcia na trwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych - wskazuje "Dziennik Zachodni", cytując Sandrę Hajduk, rzeczniczkę urzędu miejskiego w Katowicach.
Ponadto wyższe opłaty mają wynikać z przyjętej wykładni i interpretacji przepisów zawartych w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z jesieni ubiegłego roku.
"Uznanie lokalu za >>niezamieszkały<< nie wymaga minimalnego okresu, przez jaki lokal musi stać pusty. Liczy się stan faktyczny - brak wykorzystania na cele mieszkaniowe. (…) W tych przypadkach zastosowanie znajdzie stawka jak dla budynków/lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, która w tym roku wynosi 34 zł za metr kwadratowy (…)" - wyjaśnia rzeczniczka w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".
Za wyższy podatek zapłaci nabywca mieszkania?
Z nałożeniem 30-krotnie wyższego podatku nie zgadzają się deweloperzy, więc być może sprawa znajdzie finał w sądzie. Nie można również wykluczyć scenariusza, kiedy wyższe opłaty deweloperzy przerzucą na osoby kupujące mieszkania, co może mieć odzwierciedlenie w wyższej cenie za metr kwadratowy nieruchomości.
W 2024 r. w województwie śląskim oddano do użytkowania 17401 mieszkań. Równocześnie rozpoczęto budowę kolejnych 20409 mieszkań. Najwięcej w Katowicach - 3 818 - dodaje "Dziennik Zachodni".
