Za niesprzedane mieszkanie deweloperzy zapłacą 30 razy więcej

Prezydent Katowic zażądał od deweloperów wyższego podatku, bo uznał, że niesprzedane mieszkania oznaczają, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - informuje serwis Business Insider Polska.

Władzie miasta uznały, że deweloperzy, którzy w Katowicach wybudowali mieszkania, ale nadal ich nie sprzedali, powinni zapłacić większy podatek od nieruchomości. Za lokale, które dotychczas nie znalazły nabywców, deweloperzy muszą zapłacić 34 zł za metr kwadratowy, a nie 1,19 zł za metr kwadratowy, bowiem traktowane są one jako część działalności gospodarczej deweloperów. To pierwsza taka sytuacja w Polsce.

Urzędnicy w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" tłumaczą, że działają zgodnie z wykładnią przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przytaczają pojęcie "budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej", zgodnie z którym decydujące znaczenie dla zastosowania wyższej stawki podatku ma gospodarcze przeznaczenie budynku mieszkalnego przez przedsiębiorcę do realizacji określonego rodzaju działalności oraz brak zajęcia na trwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych - wskazuje "Dziennik Zachodni", cytując Sandrę Hajduk, rzeczniczkę urzędu miejskiego w Katowicach.

Ponadto wyższe opłaty mają wynikać z przyjętej wykładni i interpretacji przepisów zawartych w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z jesieni ubiegłego roku.

"Uznanie lokalu za >>niezamieszkały<< nie wymaga minimalnego okresu, przez jaki lokal musi stać pusty. Liczy się stan faktyczny - brak wykorzystania na cele mieszkaniowe. (…) W tych przypadkach zastosowanie znajdzie stawka jak dla budynków/lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, która w tym roku wynosi 34 zł za metr kwadratowy (…)" - wyjaśnia rzeczniczka w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Za wyższy podatek zapłaci nabywca mieszkania?

Z nałożeniem 30-krotnie wyższego podatku nie zgadzają się deweloperzy, więc być może sprawa znajdzie finał w sądzie. Nie można również wykluczyć scenariusza, kiedy wyższe opłaty deweloperzy przerzucą na osoby kupujące mieszkania, co może mieć odzwierciedlenie w wyższej cenie za metr kwadratowy nieruchomości.

W 2024 r. w województwie śląskim oddano do użytkowania 17401 mieszkań. Równocześnie rozpoczęto budowę kolejnych 20409 mieszkań. Najwięcej w Katowicach - 3 818 - dodaje "Dziennik Zachodni".

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 142: Kinga Kończak-Czarnoczyńska INTERIA.PL