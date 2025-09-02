Dlaczego istnieje obowiązek zmiany czasu?

Wprowadzenie obowiązku zmiany czasu miało miejsce 30 kwietnia 1916 r. w Niemczech, a pomysłodawcą takiego rozwiązania był amerykański uczony i polityk Benjamin Franklin. Głównym argumentem była potrzeba zaoszczędzenia energii, zwłaszcza że mówimy o czasach I wojny światowej i wszechobecnego kryzysu. Dzięki temu ludzie mieli się nauczyć efektywniej wykorzystywać światło dzienne.

Zwolennikiem zmiany czasu był również Brytyjczyk William Willet. Mężczyzna przeznaczył własne środki na wydanie broszury pt. "Marnowanie światła dziennego", w której przekonywał o słuszności przestawienia zegarków nie o 60, ale o 80 minut w okresie letnim, co miało przynieść duże oszczędności na oświetleniu.

Z kolei 18 marca 1918 r. obowiązek stosowania czasu letniego na czas wojny wprowadzono w Ameryce. W Polsce po raz pierwszy przestawiono czas w okresie międzywojennym, ale ten obowiązek nieprzerwanie istnieje od 1977 r.

Koniec obowiązku zmiany czasu?

Od kilku lat dyskutuje się o potrzebie zniesienia obowiązku zmiany czasu, a zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, iż przestawianie wskazówek zegarków nie znajduje obecnie uzasadnienia ekonomicznego i negatywnie wpływa na zdrowie poprzez rozregulowanie zegara biologicznego.

Kilka miesięcy temu Polska, która 1 stycznia 2025 r. objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, umieściła rezygnację ze zmiany czasu w swojej agendzie.

Polska Agencja Prasowa donosiła wówczas, że po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią zniesienia zmiany czasu w 2019 r. Kraje członkowskie muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie chcą zostać.

Komisja Europejska zaproponowała, że państwa członkowskie będą mogły dostosować się do nowych zasad do 2026 r. "Projekt zakłada, że od 1 marca 2026 r. zaprzestaniemy zmiany czasu, pozostając na stałe z czasem letnim. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to kolejnego przestawiania zegarków, w nocy z 24 na 25 października 2026 roku, już nie będzie" - wskazuje serwis TwojaPogoda.pl.

Kiedy tegoroczna zmiana czasu na zimowy?

W Polsce zmiana czasu na zimowy zawsze następuje w ostatnią niedzielę października (w nocy z soboty na niedzielę). W tym roku nastąpi to w nocy z 25 na 26 października.

Zegarki przestawimy o godzinę do tyłu, czyli z 3:00 na 2:00, dzięki czemu, przynajmniej teoretycznie, zyskamy jedną godzinę snu więcej.

W 2024 r. czas zimowy rozpoczął się 27 października, natomiast w 2023 r. 29 października.

