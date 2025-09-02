Czym jest herbata? Napój pełen cennych składników

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów, ochoczo spożywany na całym świecie. Istnieje jej wiele rodzajów różniących się od siebie między innymi sposobem przetworzenia herbacianych liści. Możemy wyróżnić herbatę czarną (prawdopodobnie jest to najpowszechniejszy wariant), zieloną, żółtą czy białą. Popularne są także różnego rodzaju napary z ziół, potocznie nazywane "herbatkami ziołowymi".

Napary przygotowane z liści herbaty charakteryzują się bogactwem cennych dla zdrowia związków. Należy tutaj wymienić między innymi antyoksydanty, takie jak katechiny i taniny - wykazują one działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chronią komórki przed działaniem wolnych rodników. Tym samym mogą redukować ryzyko wystąpienia wielu chorób. W herbacie znajdują się także witaminy i minerały, których odpowiednia podaż jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jakie herbaty może pić cukrzyk? Te napary mogą obniżać cukier

Jakie herbaty może pić cukrzyk? Okazuje się, że niemal każdy rodzaj będzie tutaj dobrym wyborem. Herbata czarna zawiera teaflawiny - przeciwutleniacze, które mogą wspierać kontrolę cukru we krwi. Polecane są także różnego typu napary z ziół, na przykład z rumianku, pokrzywy lub morwy białej.

Prawdopodobnie jednym z lepszych wyborów okazuje się w tym przypadku herbata zielona. Zawiera ona związek o nazwie EGCG (galusan epigallokatechiny). Jak wynika z badań, owa substancja przyczynia się do polepszenia metabolizmu glukozy. Tym samym może okazać się pomocna w obniżaniu poziomu cukru we krwi oraz przyczynić się do spowolnienia rozwoju cukrzycy.

Jakich herbat nie może pić cukrzyk i dlaczego?

Cukrzycy powinni unikać herbat z dodatkiem cukru, który może gwałtownie podnosić poziom glukozy we krwi. Jeśli lubimy słodki smak herbaty, to wówczas lepszym pomysłem okazuje się posłodzenie jej naturalnym słodzikiem takim jak stewia czy erytrytol. Uważajmy również na dostępne w sklepach herbaty mrożone - lepiej sprawdzać przed zakupem ich skład, ponieważ wiele z nich zawiera sporo cukru.

Czy chory na cukrzycę może pić herbatę z cytryną?

Odpowiedź brzmi - tak. Cytryna nie zawiera zbyt dużo cukru, a poza tym, ze względu na intensywnie kwaśny smak, nie dodajemy jej zbyt dużo do napoju. Diabetycy powinni jednak unikać dodawania do naparów cytryn z przetworów, na przykład cytryn w miodzie - tego typu wyroby zawierają dość dużo cukru. Pamiętajmy też, by cytrynę wrzucać do lekko ostygniętej herbaty. W przeciwnym razie wysoka temperatura napoju zniszczy zawartą w cytrusie witaminę C.

Co ważne - niektóre rodzaje naparów z ziół mogą reagować z przyjmowanymi lekami. Dlatego ważne jest, by chorujący na cukrzycę konsultowali wcześniej włączane do diety produkty z lekarzem specjalistą.

