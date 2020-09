Lekko wilgotny, słodki akurat na tyle, ile trzeba. Domowy sernik zachwyci wszystkich gości! Nic dziwnego, to jeden z tych przepisów, do których się chętnie wraca.

Zdjęcie Pasuje do popołudniowej kawy /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kostki schłodzonego masła

3/4 szklanki cukru pudru

1 szklanka zwykłego cukru

2 szklanki mąki pszennej

6 jajek

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1/3 szklanki oleju

1 szklanka mleka 3,2 proc

1 opakowanie budyniu śmietankowego

800 g twarogu na sernik (z wiaderka)

1. Mąkę i cukier puder przesiewamy do miski razem z proszkiem do pieczenia, tworząc kopczyk. Dodajemy zimne masło, siekamy ostrym nożem. Do całości wbijamy jedno jajko. Wszystko mieszamy i zagniatamy elastyczne ciasto.



2. Z ciasta formujemy kulkę, owijamy ją folią aluminiową i umieszczamy w misce, którą chowamy do lodówki na godzinę.



3. Po upływie godziny wyciągamy kulkę z ciasta z lodówki. Stolnicę oprószamy mąką, przekładamy ciasto i rozwałkowujemy je, a następnie przekładamy na standardowej blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Zapiekamy 15 min. w temp. 200 stopni.



4. Gdy ciasto się piecze, przygotowujemy masę. Jedno jajko odkładamy. Z pozostałych czterech oddzielamy białka od żółtek. Białka ubijamy na sztywno. Odstawiamy. Żółtka łączymy w misce, wbijamy do nich jedno odłożone wcześniej jajko, dosypujemy szklankę zwykłego cukru. Ucieramy całość. Powstałą masę miksujemy dodając kolejno, partiami: olej, mleko, ser z wiaderka i budyń, aż do wyczerpania składnków. Dodajemy pianę białkową, mieszamy.

5. Na upieczony spód ciasta wykładamy powstałą masę. Pieczemy godzinę w temp. 180 stopni.



6. Ciasta po upieczeniu nie wyjmujemy od razu, uchylamy drzwiczki piekarnika i studzimy ciasto w ten sposób przynajmniej ok. 30 - 40 min.



7. Wystudzone ciasto dekorujemy w dowolny sposób (lukier, czekolada, posypka, etc.)