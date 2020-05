Oranżada to napój, który uwielbiają chyba wszyscy! Nie tylko świetnie smakuje, ale też znakomicie gasi pragnienie. Gotowe napoje gazowane ze sklepu mają jednak tę wadę, że zawierają mnóstwo cukru i składników konserwujących. Dlatego warto zrobić je samodzielnie - będą nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Z naszym przepisem to dziecinnie proste!

Zdjęcie Domowa oranżada /123RF/PICSEL

Składniki 2 wyparzone pomarańcze

garść mięty

butelka wody gazowanej

łyżka cukru brązowego

Zobacz, jak w prosty sposób przygotować domową oranżadę:

