Znajdziemy dla niego zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w przed łazienkowym lustrem. Leczy bądź łagodzi wiele męczących dolegliwości, wspomaga odchudzanie, a nawet upiększa. Można kupić gotowy ocet jabłkowy, ale lepiej zrobić własny, domowy.

Zdjęcie Ocet jabłkowy ma wiele zastosowań /123RF/PICSEL

Ile gospodyń, tyle przepisów na ocet jabłkowy. Do najprostszych należą te, w których zamiast całych owoców wykorzystywane są skórki, tak też jest bardziej ekonomicznie - w duchu "zero waste". Obrane jabłka można będzie wykorzystać do ciasta, przy produkcji kompotu czy musu, obierki posłużą do produkcji octu.

Reklama

Jak przygotować ocet?

Należy obrać dwa kilogramy jabłek, skórki przełożyć do głębokiego glinianego naczynia lub dużego słoja i zalać przegotowaną wodą. Najlepiej odmierzać jej ilość szklankami, ponieważ w kolejnym kroku dodamy tyle łyżek cukru, ile szklanek wody wlaliśmy do naczynia.

Skórki nie mogą wystawać ponad wodę, gdyż w takich warunkach zaczęłyby gnić. Można pomóc sobie używając np. małego talerzyka, który uniemożliwiałby skórkom wypływanie na powierzchnię, ale na ogół porządne mieszanie i spychanie ich na dno powinno wystarczyć. Całość przykrywa się gazą i zabezpiecza gumką-recepturką. Ocet trzeba odstawić na cztery tygodnie w zaciemnionym miejscu o temperaturze pokojowej.

Raz dziennie miesza się zawartość naczynia/słoja. Po upływie miesiąca przychodzi czas na odcedzenie otrzymanego octu i przelanie go do ciemnych buteleczek. Od tego czasu powinien być przechowywany w lodówce.

Będzie nam służył jako zdrowszy zamiennik octu spirytusowego, środek wspomagający trawienie, dodatek do kąpieli przy bolących stawach czy po poparzeniu słonecznym, środek na ból gardła i przeziębienia, alternatywę dla drogeryjnych toników oraz antyperspirantów... Możliwości wykorzystania są prawie nieograniczone.

Ocet jabłkowy może znaleźć się w diecie dzieci, ale nie nadaje się do spożycia przez maluchy przed drugim rokiem życia.