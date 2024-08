Jakie danie można zrobić w 5 minut?

Nawet w najbardziej napiętym harmonogramie można znaleźć moment na przygotowanie posiłku, który zaskoczy nie tylko szybkością wykonania, ale także bogactwem smaku i wartości odżywczych. Oto dania i przekąski, które przygotujesz w zaledwie pięć minut, zanim twój ulubiony serial zdąży się załadować.

Tost z awokado - magia w 5 minutach

Potrzebujesz tylko kilku składników: dojrzałego awokado, kromki chleba (najlepiej pełnoziarnistego), odrobiny soli, pieprzu oraz soku z cytryny.

Awokado jest bardzo neutralne w smaku. Wyrazistości nadają mu dodatki 123RF/PICSEL

Krok 1: Weź kromkę chleba i wrzuć ją do tostera lub szybko opiecz na patelni. W minutę przygotujesz chrupiącą podstawę na smakowite mini-danie.

Krok 2: W tym czasie przekrój awokado na pół, wyjmij pestkę i łyżką wyciągnij miękki miąższ. Następnie rozgnieć go widelcem w miseczce, dodając szczyptę soli, pieprzu oraz kilka kropel soku z cytryny, by podkręcić smak i zapobiec ciemnieniu.

Krok 3: Kiedy chleb jest już złocisty, nałóż na niego przygotowaną pastę z awokado. Możesz udekorować całość plasterkami pomidora, posiekanym szczypiorkiem lub odrobiną chili, jeśli lubisz ostrzejsze smaki.

Tost z awokado to prawdziwa gwiazda wśród szybkich i smacznych dań, a do tego pełna wartości odżywczych. Każda porcja to około 195 kcal, ale także bogactwo składników wspierających zdrowie.

Jedna porcja przekąski zawiera 11 g tłuszczów, z czego tylko 1,5 g to tłuszcze nasycone, co czyni go świetnym wyborem dla serca. Znajdziesz w nim również 150 mg sodu, 20 g węglowodanów, w tym aż 8 g błonnika, który wspiera trawienie i pomaga zachować uczucie sytości, oraz 5 g białka, niezbędnego dla regeneracji i budowy mięśni.

Samo awokado zaś, czyli główny składnik tego 5-minutowego dania, dostarcza aż 425 mg potasu, który reguluje ciśnienie krwi i wspiera pracę serca. Jest również źródłem witaminy E, znanej z właściwości przeciwutleniających, oraz witaminy K, która odgrywa kluczową rolę w krzepnięciu krwi i zdrowiu kości. Nie zapominajmy o witaminie C, która wzmacnia układ odpornościowy i dba o zdrowie skóry, oraz o witaminach z grupy B, w tym kwasie foliowym, niezbędnym dla produkcji komórek i zdrowia mózgu. To wyjątkowe danie dostarcza także magnezu, który wspiera funkcjonowanie mięśni i nerwów, oraz żelaza, kluczowego dla produkcji czerwonych krwinek.

Co zrobić do jedzenia na szybko?

Tost z awokado to niejedyny ratunek, gdy czas nagli, a głód zagląda do brzucha. Sprawdź, jakie jeszcze dania możesz przygotować.

Omlet z warzywami

Omlet z warzywami przyrządzić można na wiele sposobów. 123RF/PICSEL

Roztrzep kilka jajek, dodaj ulubione warzywa, takie jak pomidory, papryka czy szpinak, przypraw do smaku i wrzuć na patelnię. Smaż przez kilka minut, aż omlet się zetnie. To smaczny, sycący posiłek na każdą porę dnia. Porcja omletu z warzywami (3 jajka) dostarcza około 620 kcal, 44 g tłuszczu, 19 g węglowodanów i 37 g białka. Jest bogata w witaminy z grupy B, witaminę D, żelazo i potas.

Makaron z pesto

Ugotuj cienki makaron vermicielli, capellini lub spaghetti. Sięgnij po gotowe pesto - bazyliowe, pomidorowe czy inne, ulubione. Wymieszaj ugotowany makaron z pesto, posyp startym parmezanem i ciesz się aromatycznym daniem.

Porcja makaronu z pesto (1 filiżanka) zawiera około 384 kcal, 25,66 g tłuszczu, 28,66 g węglowodanów i 11,27 g białka. Danie to dostarcza również witaminę A, wapń i żelazo.

Wrapy z tortilli

To błyskawiczne i smakowite danie. Posmaruj tortillę serkiem kremowym, ułóż plasterki wędliny, sałatę, ogórek i paprykę. Zwiń i przekrój na pół. Możesz dodać sos, np. czosnkowy lub hummus, aby wzbogacić smak potrawy. Jeden wrap z tortilli (ok. 72 g) ma około 234 kcal, 5,1 g tłuszczu, 40 g węglowodanów i 6,3 g białka. Dodanie serka kremowego i warzyw zwiększa zawartość witamin i minerałów, takich jak witamina C i błonnik.

Sałatka grecka

Sałatka grecka to bomba witaminowa. 123RF/PICSEL

Klasyk, który przygotujesz w kilka minut. Pokrój pomidory, ogórki, cebulę i paprykę, dodaj oliwki i pokruszoną fetę. Całość polej oliwą z oliwek i posyp oregano. To proste, zdrowe i niezwykle smaczne danie. Porcja sałatki greckiej (1 niewielka miseczka) dostarcza około 179 kcal, 15 g tłuszczu, 7,4 g węglowodanów i 5,1 g białka. Jest bogata w witaminę A, witaminę C, wapń i żelazo.

Jajecznica z dodatkami

Kiedy potrzebujesz czegoś naprawdę szybkiego i sycącego, jajecznica to zawsze dobry wybór. Wbij 2- 3 jajka na patelnię, dodaj masło i szybko mieszaj. Na koniec wrzuć dodatki, takie jak pomidory, szczypiorek, pieczarki czy ser. Danie będzie gotowe w mniej niż 5 minut! Porcja jajecznicy z warzywami (2 jajka) zawiera około 263 kcal, 20 g tłuszczu, 4,6 g węglowodanów i 16 g białka oraz witaminę D, wapń i potas.

Kanapki z awokado i jajkiem na twardo

Ugotowane na twardo jajka, dojrzałe awokado, chleb pełnoziarnisty i szczypta soli to przepis na sycącą przekąskę. Rozgnieć awokado na chlebie, dodaj pokrojone jajko, przypraw i delektuj się pyszną kanapką. Jedna kanapka ma około 476 kcal, 27 g tłuszczu, 41 g węglowodanów i 21 g białka. Jest bogata w witaminę E, witaminę K, witaminę B12 i kwas foliowy.

Co zrobić w 5 minut na kolację? 6 smakowitych przepisów

Po długim, męczącym dni większość z nas nie ma ochoty spędzać zbyt wiele czasu w kuchni. Szybka i lekka kolacja w połączeniu z ulubioną książką to idealny pomysł na relaks. Oto kilka pomysłów, które uratują twój wieczór. Przygotowanie tych potraw nie zajmie więcej niż 5 minut:

Tosty z serem i pomidorem

Proste, ale pyszne. Wystarczy ułożyć plasterki ulubionego sera (np. mozzarella, cheddar) na kromkach chleba, dodać plasterki pomidora i wrzucić do opiekacza lub na patelnię grillową. Gdy ser się rozpuści, tosty są gotowe do podania. Jeden tost z serem i pomidorem dostarcza około 228 kcal, 15 g tłuszczu, 15 g węglowodanów i 9 g białka. Jest to dobre źródło wapnia i białka.

Sałatka z tuńczykiem

Sałatka z tuńczykiem zawiera duża białka i kwasów omega-3 123RF/PICSEL

Wyciągnij z szafki puszkę tuńczyka, odcedź go i wymieszaj z ulubionymi warzywami, takimi jak pomidory, ogórki, czerwona cebula i sałata. Dodaj oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól, pieprz - i już masz lekką, zdrową kolację. Porcja sałatki z tuńczykiem zawiera około 383 kcal, 19 g tłuszczu, 19 g węglowodanów i 33 g białka. Jest bogata w białko, kwasy omega-3 i witaminy z grupy B.

Jajko sadzone na grzance

Usmaż jajko na patelni, w tym samym czasie opiecz kromkę chleba. Gdy jajko jest gotowe, ułóż je na grzance, posyp solą, pieprzem i, jeśli lubisz, odrobiną szczypiorku. Prosto, szybko, a przy tym bardzo smacznie. Jedna porcja dostarcza około 199 kcal, 12 g tłuszczu, 14 g węglowodanów i 8,8 g białka. Zawiera również witaminę D, żelazo i potas.

Wrap z hummusem i warzywami

Na tortillę nałóż hummus, dodaj pokrojone warzywa (np. paprykę, ogórek, sałatę) oraz odrobinę sosu jogurtowego lub czosnkowego. Zwiń w rulon i przekrój na pół. To lekka i pełna smaku kolacja, gotowa w mgnieniu oka. Jedna porcja wrapa z hummusem i warzywami zawiera około 402 kcal, 16 g tłuszczu, 53 g węglowodanów i 16 g białka. Jest bogata w błonnik, witaminy A i C oraz żelazo.

Szybka bruschetta

Bruschettę przygotujesz w 5 minut 123RF/PICSEL

Na kromkach opieczonego chleba ułóż mieszankę pokrojonych pomidorów, czosnku, bazylii i oliwy z oliwek. Posyp solą i pieprzem, a jeśli masz więcej czasu, możesz wstawić bruschettę na chwilę do piekarnika, aby się lekko podgrzała. Porcja bruschetty (1 kromka) dostarcza około 72 kcal, 4,9 g tłuszczu, 6,2 g węglowodanów i 1,3 g białka. Zawiera także witaminę C i K oraz błonnik.

Twaróg z rzodkiewką i szczypiorkiem

Rozgnieć twaróg widelcem, dodaj pokrojone rzodkiewki, posiekany szczypiorek, sól, pieprz, a na koniec odrobinę śmietany lub jogurtu naturalnego. To świetna opcja na lekką, zdrową kolację. Porcja twarogu z rzodkiewką i szczypiorkiem (ok. 2 łyżki) zawiera około 54 kcal, 2 g tłuszczu, 2 g węglowodanów i 6 g białka. Jest to dobre źródło białka, wapnia i witaminy A.

