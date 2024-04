Doskonale kremowy dodatek do obiadu. Nie tylko Włochom wychodzi idealny

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Polenta to nic innego, jak gęsta i kremowa kaszka kukurydziana, która wywodzi się z tradycji włoskiej. Idealnie ugotowana nadaje się do podania zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Co ciekawe, pierwotnie polenta nie miała zbyt wiele wspólnego z kukurydzą. Przygotowywano ją z pszenicy, a nawet orkiszu. Początkowo uznawano ją za danie biedoty, które z czasem trafiło na stoły najbogatszych mieszkańców. Jak ugotować polentę, bez kosztów podróży do Włoch? Podpowiadamy.