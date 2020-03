Drobiowe udka w wonnych ziołach

Kawałki kurczaka to kulinarny pewniak, ale... mogą być jeszcze pyszniejsze! Wypróbuj, jak smakują mocno przyprawione aromatycznymi dodatkami.

Zdjęcie Tymiankowe udka zapiekane w warzywach /123RF/PICSEL

Tymiankowe udka zapiekane w warzywach

Czas przyrządzenia: 1 godz. 15 min Składniki dla: 4 porcji Składniki - podstawowe: 4 udka kurczaka

3 papryki

8 średnich ziemniaków

3 szalotki

8 ząbków czosnku Składniki - przyprawy i dodatki: sok z 1 cytryny

4 gałązki tymianku

po 2 gałązki estragonu i rozmarynu

4 łyżki oliwy

1/2 szkl. białego wina

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

1. Mięso opłucz, wytrzyj. Włóż do miseczki. Zioła opłucz, osusz, odłóż trochę do dekoracji. Od reszty gałązek oderwij listki, posiekaj je, wymieszaj oliwą, sokiem cytrynowym i winem. Polej tym udka. Miseczkę przykryj folią. Włóż do lodówki. Mięso marynuj 2 godziny.



2. Ziemniaki wyszoruj pod bieżącą wodą, pokrój na kawałki. Gotuj je 10 minut w lekko posolonej wodzie, odcedź. Szalotki obierz, potnij na cząstki. Papryki rozetnij wzdłuż, usuń środki z pestkami, strąki opłucz i pokrój na kawałki.



3. Mięso ułóż w formie. Dodaj nieobrany czosnek i pokrojone warzywa. Polej pozostałą marynatą. Posyp solą oraz pieprzem. Piecz 1 godzinę w 190 st. Udekoruj odłożonymi ziołami.