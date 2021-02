Dyniowe bułeczki, które smakują najlepiej jedzone na ciepło. Poezja smaku!

Zdjęcie Taka bułeczka dyniowa na śniadanie z domową konfiturą to marzenie! /123RF/PICSEL





Składniki 3/4 szklanki ugotowanej i zmiksowanej dyni (potrzeba ok. 300 g surowej)

2 i 1/2 szklanki mąki

2 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

40 g masła

1/4 szklanki miodu lub konfitury

jajko, roztrzepane

1/2 łyżeczki startej gałki muszkatołowej

1/2 szklanki mleka

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 220 st. C. Lekko natłuść płytkie naczynie żaroodporne.



W dużej misce wymieszaj mikserem masło z miodem. Następnie dodaj jajko i wymieszaj.



Do maślano-jajecznego kremu dodaj dynię i zmiksuj. Następnie wsyp mąkę, proszek do pieczenia i 1/3 szklanki mleka. Mieszaj mikserem na miękkie, lekko lepkie ciasto. Następnie zagnieć je na obsypanym mąką blacie.



Zrób z ciasta placek grubości ok. 2 cm. Brzegiem szklanki o średnicy ok. 5 cm wytnij z ciasta bułeczki. Ułóż je w naczyniu do zapiekania, jedną obok drugiej. Posmaruj po wierzchu resztą mleka. Piecz ok. 15 minut. Podawaj jeszcze ciepłe, z masłem i miodem lub konfiturą.



